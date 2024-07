„Dacă pe zona rutieră cât de cât lucrurile se văd şi merg, în acest moment sunt vreo 800 de km de autostradă şi de drum expres în lucru în România, pe zona cealaltă, cea feroviară, trebuie să recuperăm timpul pierdut. De 25 de ani, nu s-a cumpărat niciun tren nou, în România, de 25 de ani, nici măcar unul. Acum, sunt în licitaţie 160 de garnituri de tren noi, care vor veni în perioada următoare”, a afirmat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă în județul Sibiu.

Ministrul a adăugat că nu este suficient să se cumpere trenuri noi, ci mai trebuie modernizată și infrastructura feroviară și este nevoie şi de bani pentru investiţii.

„Nu e destul, că degeaba ai tren nou dacă nu ai infrastructura care să ţină şi să meargă. Toate tipurile de transport din România sunt necesare”, a punctat Grindeanu.

„Când am venit în funcţie, la final de 2021, am mers în Guvern şi am aprobat un Plan Naţional de Investiţii până în 2030, care a fost discutat cu Comisia Europeană, pe infrastructură. Necesarul sumei e de vreo 70 de miliarde de euro, noi acum avem undeva la 40 acoperit, pentru restul, trebuie să găsim soluţii”, a încheiat ministrul.

