Recuperări financiare din acordurile cu Mozambic și Irak

În intervalul 2020–2025, România a încasat 305 milioane de dolari din tranșele negociate cu Mozambic și Irak. Sumele au fost distribuite astfel: 55,9 milioane de dolari în 2020, 53,7 milioane în 2021, 51,7 milioane în 2022, 50,1 milioane în 2023, 48,3 milioane în 2024 și 45,76 milioane în prima jumătate a lui 2025.

Ministerul Finanțelor a precizat că „instituţiile abilitate conform prevederilor legale în vigoare fac demersuri constante pe lângă autorităţile competente din ţările debitoare în vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din acordurile deja încheiate”.

Datoria istorică a Cubei: 1,74 miliarde de ruble transferabile

România are de recuperat 1.741.566.698 ruble transferabile de la Cuba, o monedă utilizată în cadrul CAER, blocul economic sovietic desființat în 1991. Convertită la paritatea simbolică de 1:1 cu dolarul, datoria depășește 1,74 miliarde de dolari. Negocierea coeficientului de conversie cu autoritățile cubaneze este blocată, acestea refuzând categoric orice discuții.

„Refuzul categoric al autorităţilor cubaneze de a accepta începerea negocierilor pentru convenirea coeficientului de conversie rublă transferabilă/dolar SUA şi pentru stabilirea unor modalităţi de rambursare” complică recuperarea, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

România a încercat soluții alternative pentru recuperarea datoriei de la Cuba

În decembrie 2018, fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici și ministra Sănătății Sorina Pintea au vizitat Havana pentru a propune soluții alternative. Printre acestea, colaborarea în domeniul medical, prin proiecte comune pentru tratamente oncologice și diabetologie, care să permită României obținerea de venituri compensatorii. Totuși, vicepreședintele cubanez Ricardo Cabrisas a respins propunerea.

„Deşi discuţiile păreau că merg în direcţia bună, autoritățile cubaneze au refuzat orice echivalare sau colaborare medicală”, se arată într-un raport al Ministerului Finanțelor.

Pe lângă Cuba, România trebuie să recupereze 376,1 milioane de dolari din împrumuturi acordate în perioada 1970–1989. Cele mai mari datorii provin de la Sudan (171 milioane de dolari), Irak (126,8 milioane) și Libia (49,1 milioane). Alți debitori sunt Nigeria (12,6 milioane), Republica Centrafricană (10,7 milioane), Mozambic (5 milioane), Somalia (2,5 milioane), Republica Guineea (2,4 milioane), Coreea de Nord (0,55 milioane), Tanzania și Republica Democrată Congo, cu sume sub un milion de dolari fiecare.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că state precum Republica Centrafricană, Somalia, Sudan și Tanzania sunt parte din inițiativa HIPC, care sprijină țările cele mai îndatorate, multe fiind afectate de conflicte. În cazul Libiei, recuperarea este îngreunată de „poziția rigidă” a autorităților de la Tripoli și instabilitatea politică.

