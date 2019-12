De Petre Dobrescu,

”Nu am colaborat cu Securitatea ca poliție politică și nu am susținut regimul comunist. Paradoxul anticomunismului românesc este că eu sunt acum pusă la zid și sunt lapidată în piața publică, iar cei care m-au urmărit timp de mai bine de 10 ani primesc pensii speciale și nimeni nu-i deranjează cu nimic”, a scris Roxana Wring amintind că ea a avut și dosar de urmărire de către Securitate.

Wring deplânge faptul că ofițerii de Securitate se bucură în continuare de privilegiul pensiei speciale, în timp ce CNSAS arată cu degetul doar spre informatori.

Fosta șefă a organizației USR din Capitală explică și modul cum a ajuns să dea rapoartele despre cetățenii străini cu care venea în contact.

După ce am ajuns la ONT, am fost chemată în biroul șefului meu și mi s-a cerut să semnez hârtiile pe care mi le-a pus în față. Este un tip de presiune pe care cei care s-au bucurat de democrație încă din anii copilăriei nu au cum să-l înțeleagă. Eu nu am putut să refuz. La 22 de ani, crescută în anii cei mai crunți ai dictaturii. Am fost convinsă că nimeni nu avea nimic de suferit de pe urma rapoartelor pe care eram obligată sa le dau.

Roxana Wring