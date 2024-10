Pentru 150.000 de ruble, clienții sunt mai întâi trimiși la un psihoterapeut, iar apoi „pregătiți pentru o înmormântare cât sunt în viață”. Ulterior, sunt așezați în sicriu, iar cei dragi își iau „adio” de la ei.

Cei care iau parte la un astfel de ritual sunt spălați, îmbrăcați, machiați, coafați și puși într-un sicriu – la fel ca morții.

Procedura în sine durează de la 40 de minute la trei ore și jumătate, iar pregătirea durează mai mult de o săptămână.

Angajații firmelor de pompe funebre se plâng că sunt obligați să se ocupe de înmormântările reale înainte de prânz, iar de cele mentale după-amiaza, cererea pentru acest serviciu fiind mare.

Coffin therapy is a new trend in Russia. The essence is simple: a person lies in a coffin for a while to rethink life.



It is possible to arrange a full immersion – with a ceremony, guests and a farewell speech.



