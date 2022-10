Înregistrarea a fost publicată pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr, care monitorizează presa rusă.

„După ce Anton Krasovski a cerut ca copiii ucraineni să fie înecați, prezentatorul de radio Serghei Mardan folosește termenul rasist «hohol» pentru a spune că nu-l interesează dacă dronele folosite de Rusia în Ucraina sunt iraniene sau nu «atât timp cât aterizează în capul ucrainenilor»”, spune jurnalistul.

After Anton Krasovsky called for Ukrainian children to be drowned, radio presenter Sergei Mardan uses the racist slur „hohol” to say he doesn’t care whether the drones used by Russia in Ukraine are Iranian or not „as long as they land on Ukrainians’ heads” pic.twitter.com/ZynKBIj31W