„Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc documentul și nu cresc posibilitatea de a ajunge la o pace pe termen lung”, a explicat Iuri Ușakov, consilierul principal pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin.

În ultimele zile, negociatori europeni și ucraineni au discutat modificări la propunerile SUA pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani. Detaliile exacte ale acestor schimbări nu au fost făcute publice.

Pe 20 decembrie 2025, reprezentanți americani s-au întâlnit cu oficiali ruși în Florida, în cadrul eforturilor de relansare a discuțiilor de pace. Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, a caracterizat întâlnirea cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner drept constructivă.

Discuțiile urmau să continue și în ziua următoare. Cu toate acestea, poziția fermă a Kremlinului sugerează că obstacolele în calea unei rezoluții rămân semnificative.

