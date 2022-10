Lukașenko a anunțat pe 14 octombrie că 70.000 de soldați belaruși și până la 15.000 de militari ai Rusiei vor face parte din noul grup de forțe comune. O zi mai târziu, autoritățile de la Minsk au publicat un videoclip despre care au precizat că arată sosirea trupelor ruse în Belarus.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, este puțin probabil ca Rusia să fi desfășurat un număr semnificativ de trupe suplimentare în Belarus, iar anunțul ar fi o încercare de a convinge Ucraina să-și trimită trupele să păzească frontiera de nord.

„Este puțin probabil ca Rusia să poată genera formațiuni pregătite pentru luptă de dimensiunea pretinsă: forțele sale sunt angajate în Ucraina. Armata belarusă menține foarte probabil capacitatea minimă de a întreprinde operațiuni complexe. Anunțul este probabil o încercare de a demonstra solidaritatea ruso-belarusă și de a convinge Ucraina să devieze forțele pentru a păzi granița de nord”, precizează instituția britanică.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 October 2022



