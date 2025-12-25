Această inițiativă vine în contextul competiției dintre marile puteri pentru explorarea Lunii, singurul satelit natural al Pământului.

De la primul zbor în spațiu realizat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin în 1961, Rusia a fost considerată o forță majoră în explorarea spațială. Cu toate acestea, în ultimele decenii, țara a pierdut teren în fața Statelor Unite și a Chinei.

Ambițiile sale spațiale au suferit o lovitură importantă pe 19 august 2023, când misiunea Luna-25, fără echipaj uman, s-a prăbușit pe Lună în timpul unei încercări de aselenizare.

În paralel, compania lui Elon Musk, SpaceX, a revoluționat lansarea vehiculelor spațiale, un domeniu în care Rusia a excelat anterior.

Roscosmos, corporația spațială de stat a Rusiei, a anunțat într-un comunicat că a semnat un contract cu Lavochkin Association pentru dezvoltarea centralei lunare.

Aceasta va alimenta programul spațial de pe Lună, incluzând vehiculele de explorare, un observator și infrastructura unei stații internaționale de cercetare, dezvoltată împreună cu China.

„Proiectul este un pas important către crearea unei stații lunare științifice cu funcționare permanentă și trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a declarat Roscosmos.

Deși nu s-a specificat clar natura centralei, s-a menționat implicarea Rosatom și a Institutului Kurchatov, principalele entități nucleare ale Rusiei.

Dmitri Bakanov, șeful Roscosmos, a subliniat în iunie 2025 că obiectivele includ construcția unei centrale nucleare pe Lună și explorarea planetei Venus, denumită „sora” Pământului.

Luna, situată la 384.400 km de Terra, joacă un rol crucial în stabilizarea climei și în influențarea mareelor oceanelor lumii.

