Evaluarea celor doi cercetători este în mare măsură în concordanţă cu concluziile serviciilor secrete americane, a declarat o sursă familiarizată cu acest subiect, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a împărtăşi informaţii care nu sunt autorizate pentru divulgare publică.

Vladimir Putin caută să intimideze sperând că își va îndeplini ambițiile imperialiste

Liderul rus Vladimir Putin şi-a exprimat anterior intenţia de a amplasa în Belarus așa-zisele rachete cu rază medie de acţiune Oreşnik, care ar intra în serviciu până la sfârșitul acestui an.

În urma examinării unor noi imagini de satelit surprinse de Planet Labs, cercetătorii Jeffrey Lewis, de la Institutul de Studii Internaţionale Middlebury din California, şi Decker Eveleth, de la compania de cercetare şi analiză CNA din Virginia, s-au declarat siguri în proporţie de 90% că Rusia instalează lansatoare mobile pentru Oreşnik în fosta bază aeriană de lângă Krychaw, la 307 kilometri est de Minsk şi la 478 de kilometri sud-vest de Moscova.

Putin se laudă că racheta Oreșnik, care ar fi fost testată deja împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, este imposibil de interceptat din cauza faptului că ar avea o viteză de zece ori mai mare decât cea a sunetului.

New START se află în ultimele sale zile

Kremlinul intenţionează să desfăşoare aceste rachete „în Belarus pentru a-și extinde raza de acţiune în Europa”, este de părere John Foreman, expert la Chatham House, care a ocupat anterior funcţia de ataşat militar britanic la Moscova şi Kiev.

În opinia lui Foreman, această mişcare poate fi o reacţie la planul Statelor Unite de a staţiona rachete convenţionale în Germania, printre care şi racheta hipersonică cu rază medie de acțiune Dark Eagle.

Desfășurarea de rachete Oreşnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea tratatului de reducere a armelor strategice New START, ultimul de acest tip între Washington și Moscova.

Rusia lui Putin devine mai agresivă decât Uniunea Sovietică

În decembrie 2024, după o întrevedere cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea amplasa rachete Oreşnik în Belarus începând cu a doua jumătate a acestui an – parte a unei strategii revizuite în care regimul autoritar de la Moscova instalează arme nucleare în afara teritoriului rus pentru prima dată de la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991.

La rândul lui, Lukaşenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete Oreșnik din cele zece programate au fost amplasate, fără a menţiona locația.

Cei doi cercetători americani estimează că amplasamentul din imagini este suficient pentru a găzdui doar trei lansatoare. Acest amplasament a fost contruit în grabă, începând din 4 – 12 august 2025, și prezintă caracteristici similare cu cele ale unei baze strategice ruseşti de rachete.

Pavel Podvig, expert în forţele nucleare ruseşti, s-a declarat sceptic în privinţa faptului că desfăşurarea rachetelor Oreşnik ar oferi Kremlinului avantaje militare sau politice. „Nu văd cum acest lucru ar putea fi perceput în Occident… ca fiind diferit de cele desfăşurate în Rusia”, a comentat el.

„Vă puteţi imagina dacă am pune (rachete de croazieră – n.r.) Tomahawk cu armament nuclear în Germania, în loc de cele convenţionale? Nu există niciun motiv militar pentru a pune sistemul în Belarus, ci doar motive politice”, a conchis Jeffrey Lewis.

