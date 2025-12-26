Emilia Popescu își amintește de Crăciunul de altădată la ea în familie. Și face dezvăluiri în fața lui Marius Manole.

„Nu se purta această extravaganță de cadouri scumpe. Nu neapărat de bani, ci că nu găseai. Dar întotdeauna se făceau cadourile cu grijă, împachetate frumos. Și cel mai important, să fim împreună. Sigur, a trecut multă vreme, eu nu mai am nici părinți, nici unchi, nici mătuși… Dar Crăciunul e tot cu oameni care-mi sunt familie. Și am învățat-o și pe Maria că pregătirea e mai frumoasă pentru misterul și pentru momentul respectiv.

Aveam ritual: se stătea la bucătărie, tata făcea salatele… Și mai țin minte că făceau gospodinele de pe scară și mirosea peste tot a cozonac. Acum, cozonacii se cumpără! Recunosc că nu fac sarmale, dar fac friptură și tot felul de salate, în amintirea mamei mele, care era mare «sălătăreasă». Și, într-adevăr, răcituri nu fac. Făcea fostul meu socru, făcea cârnați… Acum noi cumpărăm băutură ca și cum am avea tot 30 de ani. Nu mai avem. Rămânem un an cu ea”, va spune Emilia Popescu pe 27 decembrie 2025, de la ora 9.00, la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune difuzată pe Acasă TV.

Actrița este foarte mândră de fiica ei, Maria, în vârstă de 29 de ani: „Maria face al doilea master, la Scenografie. După primul master, în design vestimentar, acum o să poată face și decoruri, și costume. Nu și-a dorit să plece în străinătate! Nu am avut nici posibilități la momentul respectiv, dar nici ea nu era pregătită să plece. A fost la un Erasmus când avea 20 de ani și tot a fost grea desprinderea de mine. Ea are viața ei, dar suntem extrem de legate. Eu nu o să fiu niciodată singură, că o am pe Maria”.

Actrița vorbește și despre ceea ce s-a scris în presă, că „Emilia Popescu trăiește într-o sărăcie lucie”: „Era un fragment dintr-un interviu de acum 10 ani, când erau salariile foarte mici. Și au scos din context! Povesteam cum o fată chelneriță la Trattoria avea salariul mai mare decât îl avea un actor. De aici au tras concluzia că trăiesc în sărăcie lucie. Și mai e un fake news, că m-am măritat”.

Actrița va vorbi la Acasă TV, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole pe 27 decembrie 2025, de la ora 9.00, ce simte despre faptul că în 2026 va schimba prefixul, de ce i-ar plăcea să deschidă o grădiniță și care este, pentru ea, cel mai important lucru în viață.

