Porțile au fost puse la vânzare pentru suma de 390 de euro

Denunțul făcut de Malena Alonso despre situația din micul său sat, Ventosa de la Cuesta, provincia Valladolid, locuit de doar 110 persoane, a strâns peste 200.000 de vizualizări pe rețelele de socializare, relatează publicația spaniolă El Diario.

Anunțul oferă spre vânzare porțile bisericii, care datează din secolul al XVI-lea și sunt construite în stil baroc.

Porțile aparțin bisericii în care se presupune că este îngropat sculptorul Alonso Berruguete, ale cărui rămășițe au fost căutate acum câțiva ani cu ajutorul unui georadar. Primărița localității, Maria Luisa Escalante, a refuzat să comenteze situația, menționând că este „o problemă parohială foarte delicată”.

Malena Alonso a aflat despre anunțul respectiv de la un vecin al satului. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să o contacteze pe primăriță.

„Am vorbit cu doamna Escalante pentru a verifica dacă este adevărat, iar ea ne-a spus că da, porțile au fost puse la vânzare de un prieten al preotului și că deja se comandaseră altele noi”, a declarat Alonso.

Ulterior, ea a publicat videoclipul pe Instagram și TikTok, raportând simultan anunțul pe Wallapop. Anunțul a fost eliminat de pe platformă, conform politicii Wallapop, care interzice vânzarea bunurilor ce aparțin instituțiilor publice sau religioase, considerând acest lucru „un act ilegal de înstrăinare a bunurilor”.

Totodată, socialiștii acuză preotul că a încercat să vândă porțile „în complicitate cu primăria” și susțin că autoritățile locale nu protejează patrimoniul existent.

În plus, aceștia critică decizia de a comanda altele noi în loc să le restaureze pe cele vechi de 400 de ani, relatează publicația spaniolă Diario de Valladolid.

Videoclipul a ajuns și la Arhiepiscopie și a generat o reacție amplă

Delegatul pentru Patrimoniu, Juan Carlos Álvarez, a contactat-o pe Alonso pentru informații suplimentare. În aceeași zi, Álvarez a vizitat parohia pentru o primă inspecție și a anunțat că Biserica a solicitat un raport tehnic pentru a decide „cea mai corectă și legală soluție” bazată pe „criterii tehnice și de conservare a patrimoniului”.

Potrivit El Diario, Arhiepiscopia reamintește preoților că delegația este disponibilă pentru consultanță cu privire la modul corect de gestionare a clădirilor aflate într-o stare de conservare precară.

Malena Alonso a subliniat eforturile depuse pentru a valorifica patrimoniul satului, inclusiv prin căutarea mormântului lui Alonso Berruguete, și a exprimat regretul că aceste inițiative nu au avut continuitate.

„Suntem condamnați ca satul nostru să dispară dacă nu-i facem publicitate. Și iată că i-am făcut, dar în cel mai neașteptat mod”, a concluzionat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE