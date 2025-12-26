Familia de britanici a încercat timp de doi ani să vândă casa

O familie din North Wales a ales o metodă neobișnuită pentru a-și vinde casa în valoare de 325.000 de lire sterline. Potrivit publicației Independent, aceștia organizează o licitație online, iar biletele sunt disponibile pentru doar 5 lire sterline.

Jennie Bailey, în vârstă de 43 de ani, și soțul său John, de 45 de ani, locuiesc în apartamentul lor de vacanță din Rhoscolyn, Anglesey, de doi ani și jumătate. Aceștia au decis să părăsească agitația orașului și s-au mutat din Manchester.

Totuși, deși locuința a fost perfectă pentru familia lor, a devenit prea mică. În familie sunt acum cei doi soți, cei doi fii ai lor – Henry, de 11 ani, și Sebastian, de 9 ani – și câinele lor cocker spaniel, Dylan.

Cuplul de britanici a decis să organizeze o licitație pentru vânzarea casei

După ce au încercat să vândă proprietatea în mod tradițional timp de un an și au scăzut prețul inițial de 365.000 de lire sterline cu 40.000 de lire sterline, familia a decis să adopte o abordare diferită.

„Piața imobiliară din Țara Galilor, ca și în mare parte din Marea Britanie, a fost plină de provocări. După ce ne-am străduit să vindem proprietatea în mod tradițional, am decis să încercăm ceva diferit: o tombolă pentru casă”, au declarat cei doi soți. „Poate suna neobișnuit, dar pentru noi este vorba despre transformarea unei situații dificile într-o oportunitate pozitivă — oferind cuiva șansa de a deține o casă aici, fără ipotecă, fără taxe și de a-și crea propriile amintiri în acest loc cu adevărat special”, au adăugat aceștia.

Cum este organizată tombola pentru vânzarea casei de 365.000 de euro

Tombola este organizată prin intermediul unei platforme online. Câștigătorul urmează să primească locuința cu toate taxele legale achitate. Familia și-a stabilit ca obiectiv vânzarea a 150.000 de bilete de 6 lire fiecare până la 1 ianuarie, la ora 16.00.

Până acum, au reușit să vândă 69.556 de bilete, dar au cheltuit deja 40.000 de lire sterline pentru promovare. Procesul s-a dovedit a fi „stresant” și „intens”. Chiar dacă vor reuși să strângă 750.000 de lire sterline, 10% din sumă va fi reținută de platforma Raffall și va acoperi taxele legale, impozitele și costurile de marketing.

Ce se întâmplă dacă familia nu reușește să își atingă obiectivul biletelor vândute la licitație

Dacă nu se va atinge ținta propusă, familia va păstra proprietatea, iar câștigătorul tombolei va primi jumătate din suma strânsă, cealaltă jumătate fiind utilizată pentru a acoperi costurile familiei.

„Scopul nostru a fost doar să ne dăm casa unui norocos câștigător și să mergem mai departe ca familie. Răspunsul primit până acum a fost copleșitor și abia așteptăm să vedem cine va ajunge să numească acest loc acasă”, au spus Jennie și John.

La polul opus este însă povestea unui cuplu de americani care a cumpărat un conac vechi din Italia, la prețul de 140.000 de euro fără să știe ce se ascundea în clădire.

