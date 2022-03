Agenția de presă de stat rusă RIA Novosti a scris că șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, a amenințat că va lăsa un astronaut american la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Același Dmitri Rogozin, un susținător vocal al invaziei Ucrainei, a amenințat și că Stația Spațială Internațională s-ar putea prăbuși pe Pământ, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei. El a spus că aceste sancțiuni „ar putea perturba funcționarea navelor spațiale rusești care deservesc Stația Spațială Internațională”, prin urmare, segmentul rusesc al stației, care ajută la corectarea orbitei acesteia, ar putea fi afectat, ceea ce ar face ca structura de 500 de tone să se prăbușească pe Pământ, „în mare sau pe uscat”, a scris el pe Telegram.

Mark Vande Hei, tată a doi copii, căsătorit, în vârstă de 55 de ani, din Texas, ar trebui să se întoarcă în Kazahstan de pe Stația Spațială Internațională (ISS), alături de doi cosmonauți ruși, la bordul unei nave spațiale rusești Soyuz, pe 30 martie, după ce a petrecut aproape un an în spațiu.

Rogozin a publicat un videoclip în care cei doi cosmonauți ruși de la bordul ISS îi fac lui Vande Hei un semn de rămas-bun și detașează segmentul rusesc al stației. Pe fundal se aude o muzică ritmată, în care se distinge, repetat, cuvântul „Adio”.

Videoclipul a fost preluat și distribuit de agenția de presă de stat rusă RIA Novosti, cu titrarea: „Roscosmos a demonstrat în glumă posibilitatea retragerii Rusiei din proiectul ISS, detașarea segmentului rus, fără de care partea americană a proiectului nu poate exista”, potrivit unei traduceri Newsweek.

Mama lui Vande Hei, Mary, în vârstă de 77 de ani, a declarat pentru The Mail on Sunday, după ce a citit știrea, că „Este o amenințare teribilă. Când am auzit prima dată, am plâns mult. Este foarte tulburător.”

Iar Elon Musk s-a oferit să-și trimită racheta SpaceX pentru a-l salva pe astronautul american, dacă rușii îl abandonează.

Oficialii NASA spun însă că nu se pune problema ca Vande Hei să fie abandonat în spațiu de colegii ruși. Agenția a dat asigurări că toate colaborările internaționale, inclusiv cu Rusia, continuă, în privința programelor spațiale.

„Colaborarea spațială continuă, NASA lucrează cu Roscomos și cu ceilalți parteneri internaționali din Canada, Europa și Japonia pentru a asigura continuitatea și siguranța operațiunilor Stației Spațiale Internaționale. Pe 30 martie, o navă spațială Soyuz se va întoarce conform programului, transportându-i pe Pământ astronautul NASA Mark Vande Hei și cosmonauții Pyotr Dubrov și Anton Shkaplerov”, au spus oficialii americani.

„La întoarcere, Vande Hei va deține recordul american pentru cea mai lungă misiune de zbor spațial uman de 355 de zile”, a adăugat NASA.

