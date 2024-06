Forțele ruse au reluat atacurile asupra pozițiilor ucrainene din regiunea Donețk, estul țării, folosind tancuri echipate cu structuri metalice defensive, potrivit imaginilor difuzate marți, 4 iunie, de Brigada 79 Separată de Asalt Aerian.

Atacul rusesc cu 17 vehicule asupra trupelor de la Kiev a avut loc în vecinătatea satului Novomicalivka.

After licking their wounds for a few days russians decided to get in their turtle tanks and take back the initiative near Novomykhailivka.



Everything went according to plan. pic.twitter.com/JA9Mib7rha