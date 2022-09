Aproximativ 2.300 de vehicule se aflau doar la un singur punct de trecere a frontierei.

„Există un număr important de vehicule private, aproximativ 2.300 în total, care au sosit în Republica Osetia de Nord şi care stau la coadă să treacă prin postul de control Verhnii Lars”, a transmis ministerul de interne al acestei republici ruse de la graniţa cu Georgia.

La Verhnii Lars, un post rutier de frontieră, o coadă de peste zece kilometri de maşini aştepta sâmbătă să treacă frontiera, relatează postul francez BFMTV.

The Georgia-Russia border at Verkhny Lars is often tailed-back, but the social media footage of it today is insane. Spot the guys crossing on scooters, avoiding the ban on pedestrians. https://t.co/6NKoqqE4Gt pic.twitter.com/e3RS82B905