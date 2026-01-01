2,3 milioane de cereri de ajutor la fondul de stat „Apărătorii Patriei”

Pe 30 decembrie 2025, Kremlinul a publicat date privind impactul războiului condus de Vladimir Putin asupra soldaților ruși și familiilor acestora.

Într-un anunț oficial, s-a recunoscut că, în doar 2 ani și jumătate, au fost înregistrate 2,3 milioane de cereri de ajutor la fondul de stat „Apărătorii Patriei”. Informațiile au fost publicate pe site-ul oficial al Kremlinului.

Datele au fost dezvăluite după o întâlnire între Vladimir Putin și Anna Țivileva, nepoata secretă a liderului rus, instalată viceministru al apărării, responsabil cu sprijinul veteranilor și al familiilor acestora.

„Până astăzi, în 2 ani și jumătate de activitate, am primit 2,3 milioane de cereri și solicitări de ajutor”, a recunoscut Țivileva.

Solicitările includ plăți de ajutor, asistență juridică, îngrijiri medicale și proteze moderne.

Publicarea acestor informații este neașteptată, având în vedere că, în mod tradițional, Rusia subliniază doar succesele, nu și dificultățile.

Potrivit Annei Țivileva, numărul mare de soldați răniți a schimbat percepția asupra persoanelor cu dizabilități în Rusia.

65.000 de soldați reveniți la vatră, 55.000 de bolnavi

Ea a menționat că din 65.000 de soldați întorși din război care au participat voluntar la controale medicale de rutină, 55.000 au fost diagnosticați cu diverse boli.

De multe ori, eroii noștri nu acordă suficientă atenție sănătății lor, iar diferite boli într-o formă latentă pot fi prezente la ei.

  • În aprilie 2024, Anna Țivileva a spus că, în primul an, fundația de stat a primit 910.000 de cereri și a rezolvat 780.000.

Citiți și: „Tulburări mintale și de comportament”. 1 din 4 soldați ruși a primit recomandarea de a merge la psihiatru, după întoarcerea din Ucraina

PTSD, la 31,2% din populația care trăiește în zona de război

Un raport al Ministerului britanic al Apărării, citat de Huffington Post, sugerează că unii dintre veteranii întorși ar fi implicați în sute de acte de violență împotriva civililor ruși, rezultând în peste 550 de decese și numeroși răniți. Acest lucru scoate la iveală noi probleme sociale pe care Rusia trebuie să le confrunte.

Experții consideră, de asemenea, că civilii care locuiesc într-o zonă de conflict militar și refugiații prezintă un risc ridicat de a dezvolta PTSD.

După conflictele cecene, experții au observat PTSD la 31,2% din populația care trăiește în zona de război.

Peste jumătate dintre combatanți suferă de sindrom posttraumatic, care se poate manifesta prin depresie, iritabilitate, tulburări de somn și dependență de alcool. „Acest lucru se aplică nu numai armatei, ci și populației civile care trăiește în teritoriile în care au loc ostilități”, a explicat, pentru RTVI, dr. Guzel Ulumbekova, șef al Școlii Superioare de Organizare și Management al Sănătății (HSOUZ).

„Suntem invalizi, dați-ne proteze moderne”

Discuțiile dintre Putin și Țivileva s-au axat în mare parte pe problemele legate de proteze și adaptarea locuințelor pentru veterani.

„De fapt, sectorul protezelor s-a schimbat semnificativ în ultimul an și jumătate”, a spus Țivileva. Ea a subliniat și importanța amenajării locuințelor pentru nevoile persoanelor cu dizabilități, incluzând bucătării speciale, băi adaptate și sisteme de casă inteligentă. Problemele economice cauzate de război agravează situația.

Rusia se confruntă cu o scădere masivă a veniturilor din petrol și o criză bugetară. În același timp, producătorii ruși de vehicule KAMAZ sunt nevoiți să adapteze camioane și autobuze pentru a fi operate de veterani cu dizabilități. Astfel de vehicule au fost prezentate recent la expoziția Abilimpix din Kazan.

În plus, guvernul rus încearcă să implice veteranii în educarea patriotică a tineretului și în promovarea memoriei eroilor căzuți. „Am lansat deja o trilogie, trei cărți scrise chiar de veteranii și eroii noștri – participanți la operațiunea militară specială”, a declarat Țivileva.

Aceste eforturi sunt prezentate de Kremlin ca parte a unei campanii de imagine, menită să-l portretizeze pe Vladimir Putin drept un lider grijuliu, care își protejează soldații răniți și familiile acestora.

Veteranii de război ruși cu dizabilități se confruntă cu întârzieri lungi în obținerea protezelor, în ciuda declarațiilor oficiale despre progresele în acest domeniu, arată o investigație anterioară a portalului Realitatea Siberiei.

În plus, în multe cazuri, militari rămași fără un ochi, fără mâini, cu fragmente de obuze în corp sau care se deplasează în cârje sunt obligați să lupte pe frontul din Ucraina.

Autoritățile refuză să-i demobilizeze pe cei grav răniți, trimițându-i înapoi pe linia întâi pentru a economisi bani și a avea mai multă „carne de tun”.

Citiți și: Soldații ruși invalizi sunt forțați să lupte în Ucraina: „Tot batalionul este format din ciungi, ologi și băieți cu schije rămase în corp”

Jumătate dintre soldații răniți au suferit amputări

Potrivit viceministrului rus al muncii, Alexei Vovcenko, mai mult de jumătate dintre participanții la „operațiunea militară specială” trimiși pentru evaluare medicală și socială în vederea stabilirii dizabilității au suferit amputări.

În 80% din cazuri, aceste amputări au afectat membrele inferioare, iar în 20%, membrele superioare.

Până la sfârșitul anului 2023, peste 446.000 de ruși erau înregistrați ca având nevoie de scaune cu rotile și proteze de picioare. Acesta este cel mai mare număr de la întocmirea statisticilor în 2012.

Comentarii (1)


Toni2 01.01.2026, 08:37

Invalizii de război ruși trebuie să-i \"mulțumească\" dictatorului lor putina care i-au trimis la războiul lui nedrept, injust, fascist de agresiune asupra Ucrainei pentru care trebuie să plătească el fiind vinovat pentru moartea a milioane de oameni nevinovați ucraineni și ruși, pentru ambițiile lui ticăloase de dictator criminal și feroce.

Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026