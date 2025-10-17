Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Nivel de vârf” din pix

Luna trecută, la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, Anna Țivileva, adjunctul ministrului apărării, a afirmat că Rusia a atins un „nivel de vârf” în domeniul protezării datorită participanților la „operațiunea militară specială”.

„Membrii SVO, veteranii noștri, au devenit motoarele prin care statul a început să implementeze activ evoluțiile și a acumulat experiență globală aici, în țara noastră”, a afirmat cea despre care se spune că este nepoata secretă a lui Vladimir Putin.

„Mă simt vinovat că spun adevărul”

În realitate însă, mulți militari răniți așteaptă luni întregi pentru a primi proteze.

Serghei Pogodaev, din Unitatea Militară nr. 95411, și-a pierdut picioarele în luptă și este încă în scaun cu rotile: „Când videoclipul meu a fost văzut online, m-au contactat imediat. Credeam că mă vor ajuta să obțin mai repede protezele. S-a întâmplat, mai degrabă, invers. Mă simt vinovat că spun adevărul”.

Într-un videoclip, publicat online, Pogodaev a arătat călătoria unui soldat de asalt, de la sosirea sa pe front până la rănirea sa și țintuirea într-un scaun cu rotile.

Forțați să bea urină

În scenele de deschidere, el descrie cum nu există literalmente apă în poziții, iar soldații sunt forțați să bea urină.

De asemenea, explică faptul că morții și răniții nu sunt evacuați din pozițiile lor.

Mai târziu, comanda i-a trimis pe Pogodaev și pe camarazii săi să lanseze un atac „fără sens”, ceea ce a dus la pierderi mari.

Chiar fac asta ca să nu ne întoarcem acasă teferi la sfârșitul războiului? Sau ca să nu fim nevoiți să ne chinuim?

„Norocos” fără un picior

După asalt, Pogodaev și-a pierdut un picior și a fost forțat să se târască câțiva kilometri până într-o zonă sigură. El spune că a fost „norocos”.

„Cel puțin am ajuns la spital. Mulți nu au fost la fel de norocoși. Iată-mă, stând alături de alți soldați fără picioare”, a spus Pogodaev în videoclip, arătând alți veterani cu dizabilități cărora le-au fost amputate membrele.

Pogodaev este acum oficial în „reabilitare”, dar, „nu există nicio mișcare în ceea ce privește eliberarea unei proteze”.

Înapoi pe front fără laba piciorului stâng

Rudele unui alt veteran invalid, Denis din Ekaterinburg, spun că acesta a fost trimis înapoi pe front fără a primi proteza necesară. El și-a pierdut laba piciorului stâng.

„Doctorul îl numește fantomă. Ia analgezice tot timpul! Și, în loc să-l reabiliteze, l-au luat pe acest invalid fără picioare și l-au trimis înapoi în prima linie!”, spune ruda lui Denis, care are un fiu de un an cu soția lui.

E complet distrus; evident nu mai este el însuși. La ce se gândesc cei de la la comandă? Cum se va lupta fără picior? De ce nu există nicio reabilitare sau proteze adecvate? Medicii, apropo, i-au prescris «proteze urgente». Dar nimănui nu-i pasă.

„A cheltuit tot ce a câștigat în timpul războiului pe tratament”

„L-au copleșit de vinovăție, gen «Nu ne putem descurca fără tine, o persoană cu dizabilități!». Psihologii nu au lucrat cu el. I-au promis medalii, dar nu i le-au livrat niciodată. Cât de mult am auzit despre plăți și îngrijire medicală gratuită! Dar, în realitate, a trebuit să cheltuiască tot ce a câștigat în timpul războiului pe tratament. Nimeni nu l-a despăgubit încă”, spune sursa din familie.

Soldații cu membre amputate care se aflau în spital cu Denis au fost avertizați de mai multe ori că timpul mediu de așteptare pentru o proteză era de un an.

De asemenea, militari rămași fără un ochi, fără mâini, cu fragmente de obuze în corp sau care se deplasează în cârje sunt obligați să lupte pe frontul din Ucraina.

Autoritățile refuză să-i demobilizeze pe cei grav răniți, trimițându-i înapoi pe linia întâi pentru a economisi bani și a avea mai multă „carne de tun”.

Tijă metalică în loc de proteză bionică

Vadim Șaripov, 48 de ani, un soldat din Iacuția care și-a pierdut un braț în războiul cu Ucraina, a primit o tijă metalică în loc de o proteză bionică, la aproape un an după ce a fost rănit.

Ca răspuns la indignarea lui Șaripov, producătorul de proteze i-a oferit o singură opțiune: semnarea unei renunțări la proteză.

„Știam riscul, văzusem deja câți oameni muriseră, în special cei din Iacuția. Știam și cum declanșează politicienii aceste războaie”, recunoaște Șaripov.

Un alt soldat rănit, Ivan Șcerbakov, a explicat refuzul de a oferi bioproteze soldaților: „În primul rând, s-ar putea să rămână fără energie și apoi să devină doar o bucată de metal. În al doilea rând, când pui tot echipamentul ăla, vei cântări peste 120 de kilograme. În astfel de cazuri, folosim o proteză modulară obișnuită”.

CaptureIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Jumătate dintre soldații răniți au suferit amputări

Potrivit viceministrului rus al muncii, Alexei Vovcenko, mai mult de jumătate dintre participanții la „operațiunea militară specială” trimiși pentru evaluare medicală și socială în vederea stabilirii dizabilității au suferit amputări. În 80% din cazuri, aceste amputări au afectat membrele inferioare, iar în 20%, membrele superioare.

Nu există la nivel oficial un număr total de personal militar cu dizabilități și nici statistici privind diagnosticele acestora.

„Numărul de solicitări a crescut exponențial. Aproximativ 70% provin de la Serviciul de Securitate al Federației Ruse, incluzând personal militar, luptători Wagner și alte PMC-uri”, a declarat Igor Vinogradov, directorul general al Întreprinderii de Proteze și Ortopedie Moskovțev.

Până la sfârșitul anului 2023, peste 446.000 de ruși erau înregistrați ca având nevoie de scaune cu rotile, scaune și proteze de picioare. Acesta este cel mai mare număr de la întocmirea statisticilor în 2012.

