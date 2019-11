De Livia Lixandru,

În urmă cu câteva luni, a suferit o intervenție chirurgicală, însă au apărut complicații care într-un final i-au provocat moartea prematură.

Romulus Petrescu și Maria Cârneci au fost căsătoriți timp de 36 de ani

Romulus Petrescu și Maria Cârneci au funcționat ca o echipă perfectă în cele trei decenii de căsătorie. Bărbatul i-a fost alături la orice pas artistei și o aştepta acasă cu aplauze ori de câte ori se întorcea de la cântări.

„În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară. Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul.

În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, mai spunea interpreta, pentru Taifasuri, la un moment dat.

Cătălin Botezatu a fost operat, după ce medicii au descoperit că suferă de cancer la colon

În luna septembrie, Cătălin Botezatu a fost operat în Turcia după ce medicii i-au depistat o tumoră la colon, extinsă de la apendice. Creatorul de modă a vorbit la TV despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o.

Recomandări Suferințele provocate de falimentul RADET. Are 88 de ani, Parkinson și cancer pulmonar și se luptă cum poate cu frigul din casă

„Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Nu credeam că pot avea niște dureri atât de mari. Nu știu cum sunt alte operații, dar eu n-am avut niciodată așa dureri, medicii mi-au spus că trebuie să stau cuminte.

După ce m-am trezit, a fost o durere groaznică, pentru că s-a dus anestezia. Am ajuns pe masa de operație a unui spital din Turcia. În primăvară au fost primele semne, aveam o durere care se mișca de colo-colo.

Nu i-am dat prea mare importanță, dar am făcut mai multe analize și am aflat că am nevoie de operație la apendic. De aici mi-au zis că mai am nevoie de o operație, nu mi-am închipuit că voi trece pe lângă moarte”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit spynews.ro.

