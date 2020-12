Tânăra poreclită ”zombie Angelina”, condamnată la 10 ani de închisoare din cauza postărilor sale pe rețelele sociale

Sahar Tabar, în vârstă de doar 19 ani, a ajuns să fie remarcată după ce și-a modificat aspectul și a postat imagini cu ea însăși, cu un chip slab, asemănător unui zombie.

Tânăra, poreclită ”zombie Angelina”, a trecut prin zeci de operaţii estetice pentru a arăta precum Angelina Jolie. Profilul ei reușise la un moment dat să adune aproape 486.000 de adepți pe Instagram.

Ea a fost închisă de autorităţile iraniene după ce a fost acuzată de incitare la violenţă, obţinerea de venituri prim mijloace necorespunzătoare, încurajarea corupţiei tinerilor și lipsă de respect față de Republica Islamică.

În primăvară, ea a pledat pentru eliberarea din detenție, spunând că s-a infectat cu COVID-19.

Pentru a scăpa din închisoare, la un moment dat, o jurnalistă iraniană a cerut ajutorul actriței Angelina Jolie să facă o campanie pentru eliberare, spunând: „Republica Islamică are o istorie de chinuri ale femeilor. Trebuie să fim uniți împotriva acestui apartheid de gen”.

