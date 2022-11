Pagina de Media a scris în detaliu despre secvențele din serial în care sunt identificate mai multe locații din România unde s-au filmat scenele din serialul regizat de Tim Burton.

Castelul Cantacuzino din Bușteni este internatul Nevermore (locația unde se petrece cea mai mare parte a acțiuni seriei cu 8 episoade), iar în multe cadre sunt imagini de la Universitatea Politehnică, de la Grădina Botanică sau de la Casa Monteoru, toate din București.

Imaginile în care Wednesday Addams îi pedepseşte pe hărţuitorii fratelui ei, aruncându-le piranha în apa în care ei înoată, sunt filmate la bazinul de înot Dinamo. Cadrele exterioare, filmate în România reprezintă, în film, Vermont.

Mai apar imagini de la Gara Regală din Sinaia, dar şi de la conacul Olga Greceanu, de la Bălteni, din Dâmbovița.

Tim Burton regizorul Wednesday, a vorbit despre filmările de la noi din țară: „A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams.

Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii. Iar în studio am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru.

Recomandări INTERVIU. Cum explică Emilia Șercan că a găsit mai multe probleme în teza ministrului Bode decât Universitatea din Cluj: „Nu s-au dus mai departe”

Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”.

Tim Burton este un regizor extrem de cunoscut și apreciat și a mai filmat producţii precum Beetlejuice, Batman (cu Michael Keaton), Edward Mâini-de-Foarfecă, Batman Returns, The nighmare before Christmas, Mars Attacks, Planeta maimuţelor, Charlie şi fabrica de ciocolată (Johnny Depp), Dumbo şi multe altele.

