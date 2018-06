salvatipipera | Noi măsuri în urma campaniei Libertatea: Primăria Sectorului 2 a montat garduri pentru a împiedica parcarea ilegală pe str. Gara Herăstrău

Strada Gara Herăstrău măsoară 600 de metri şi face legătura între strada Fabrica de Glucoză şi Şoseaua Pipera. Mijlocul acesteia reprezintă principala cale de acces în cartierul de afaceri Pipera Sud şi nu de puţine ori ambuteiajele încep chiar din acest punct.

De săptămâna aceasta, Primăria Sectorului 2 a luat primele măsuri în vederea fluidizării traficului. “La faţa locului sunt semne cu parcarea interzisă şi am pus garduri pentru a nu se mai putea parca efectiv. Acestă decizie se înscrie într-un program mai amplu al Primăriei Sectorului 2 pentru descongestionarea zonei”, a declarat pentru Libertatea viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

Măsura este “în oglindă” cu cea luată în vederea descongestionării traficului rutier pe strada George Constantinescu, artera care face legătura între Bd. Dimitrie Pompeiu şi strada Fabrica de Glucoză prin Centrul cartierul de afaceri Pipera Sud.

Precedentul Constantinescu

“Am avut semnale foarte bune. După ce am pus gardurile cei din zonă au fost foarte mulţumiţi. Cred că am primit 20 de scrisori de mulţumire de la companiile din zonă. Pe strada aceea, când veneau maşinile din sensuri opuse erau foarte multe blocaje. Noi am cerut Capitalei(n.r. – Primăria Municipiului Bucureşti) să introducem sens unic acolo, dar nu ne-au aprobat solicitatea Comisia Tehnică de la Capitală. Dinspre str. Fabrica de Glucoză spre Bd. Dimitrie Pompeiu am cerut noi dar comisia ar fi putut să decidă invers dacă ar fi analizat situaţia şi ar fi ajuns la această conluzie. Urmează în perioada următoare să intensificăm discuţiile la Guvern pentru staţie(n.r. – preluarea staţiei de metrou Pipera la ADP Sector 2)”, conchide viceprimarul.

Deşi în cartierul de afaceri Pipera Sud există doar 70 de locuri de parcare publică, pe mare parte din străzile din zonă, parcarea este strict interzisă. Asta pentru că, în teorie, clădirile de birouri ar trebui să acopere necesarul din zonă prin parcările amenajate la subsolul clădirilor sau în proximitatea acestora.

Campania #salvatipipera este o inițiativă a cotidianului Libertatea, susținută de Trustul de Presă Ringier România.

Trimite-ne imagini și videoclipuri la numărul de WhatsApp +40 0729.729.000 sau scrie-ne despre cum crezi tu că ar trebui salvată Pipera la adresa de e-mail salvatipipera@libertatea.ro

Urmărește grupul de Facebook #salvatipipera și povestește-ne cum îți este afectată viața de zi cu zi din cauza nepăsării autorităților.

Implică-te! Semnează petiția #salvatipipera.