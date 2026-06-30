La acea vreme, comunitatea tech și analiștii economici au privit spre noul format cu ceva scepticism, catalogând device-ul drept o extravaganță conceptuală, un experiment curajos, marcat însă de fragilitatea specifică unei tehnologii aflate la prima generație. În ciuda rezervelor inițiale, parcursul tehnologic din următorii ani a demonstrat că decizia de a deschide o nouă nișă nu a fost o simplă tentativă de imagine, ci începutul unei strategii pe termen lung.

În ziua de azi, privind în urmă spre o istorie de șapte ani de inovație continuă, perspectiva globală asupra pieței mobile s-a modificat radical. Categoria ecranelor care se pliază nu mai reprezintă o promisiune îndepărtată, care să fie undeva în viitor, ci constituie un segment de piață matur, stabil și extrem de competitiv, una pe care urmează să intre și mai multe brand-uri established de pe piața de smartphone-uri.

Samsung nu doar că a creat această categorie de la zero, și a dus-o către mainstream, ci și-a și consolidat constant poziția de lider prin valorificarea experienței acumulate și prin aplicarea unui ciclu de dezvoltare bazat pe optimizare software și rezistență hardware.

Samsung Galaxy Z Fold: de la concept la realitate

Dacă e să ne uităm în urmă spre materialele de arhivă, al review-urilor din trecut și al materialelor video realizate de-a lungul celor șapte generații, toate evidențiază un progres tehnic remarcabil în ceea ce privește proiectarea componentelor.

Colaj cu primele patru modele, din varii ipostaze, de Samsung Galaxy Z Fold.
Primele patru modele de Samsung Galaxy Z Fold. Foto: Samsung

În perioada de început a acestei linii de produse, cuprinsă între anii 2019 și 2021, utilizatorii au trebuit să se acomodeze cu limitările aferente primelor iterații. Device-urile din primele generații se caracterizau prin profile relativ robuste, o greutate ridicată și o cută pronunțată pe mijlocul ecranului pliabil.

Totodată, în momentul plierii rămânea un spațiu vizibil între cele două jumătăți ale carcasei, iar primele mecanisme de balama prezentau o sensibilitate ridicată la pătrunderea prafului sau a particulelor fine. Din punct de vedere al sistemului de operare, opțiunile de multitasking erau rudimentare, iar dezvoltatorii third-party abia începeau procesul anevoios de adaptare a interfețelor grafice din aplicații pentru ecranele de mari dimensiuni.

Privită în detaliu, istoria celor șapte generații de pliabile demonstrează că maturitatea unui device nu poate fi atinsă peste noapte, ci necesită timp, cicluri repetate de actualizări și o inovație incrementală bazată pe experiența reală de utilizare. Primele trei generații au funcționat mai mult ca o fundație pentru ce avea să urmeze.

Dacă primul Galaxy Fold din 2019 a avut rolul de a demonstra că ecranul pliabil este o realitate viabilă, generația a doua a adus primul salt major prin introducerea tehnologiei sticlei ultra-subțiri (UTG) și a mecanismului Flex Mode, care permitea telefonului să rămână deschis în unghiuri diferite. Ulterior, cea de-a treia generație a marcat trecerea spre o utilizare zilnică mult mai sigură, aducând în premieră pe pliabilele de tip Fold sau Flip rezistența la apă și compatibilitatea cu stylus-ul S Pen pentru modelul „carte”, extinzând astfel utilitatea ecranului foarte mare.

Următoarele etape ale evoluției s-au concentrat pe rafinarea formei, reducerea dimensiunilor și optimizarea interfeței software, demonstrând că fiecare upgrade a rezolvat o barieră de adopție din trecut. Generația a patra a adus o reconfigurare a balamalei, devenind mai compactă, lucru care a permis ecrane exterioare cu margini mai subțiri și o ergonomie net superioară.

Saltul către generația a cincea a eliminat complet spațiul gol care se vedea între cele două jumătăți ale modelului Fold, cu ajutorul unei balamale hibride noi, care a permis plierea perfect plată a device-ului și o reducere semnificativă a grosimii generale. Îmi amintesc și acum cât de importantă mi s-a părut această trecere, în momentul în care am primit la test Galaxy Z Fold5, un telefon care, probabil, a adus cel mai mare salt din punct de vedere estetic până la apariția celor mai recente modele, cele lansate în vara anului trecut.

Un telefon Samsung Galaxy Z Fold 5, de culoare neagră, pe un fundal alb.
Samsung Galaxy Z Fold5 a fost primul model care a rezolvat problema spațiului dintre cele două jumătăți. Foto: Samsung.

În plus, aceste modificări fizice succesive au pregătit terenul pentru ultimele două iterații, unde accentul a fost mutat dinspre șasiu spre inteligența sistemului.

Generațiile a șasea și a șaptea au adus maturizarea completă a conceptului, transformând hardware-ul optimizat în anii precedenți într-o platformă avansată de lucru. Noutatea absolută a acestor versiuni recente o reprezintă integrarea la un nivel destul de profund a inteligenței artificiale și eliminarea aproape completă a cutei de pe ecranul principal.

Un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Fold6, pe un fundal alb, cu logo-ul Galaxy AI lângă.
Samsung Galaxy Z Fold6 a fost primul telefon pliabil care a integrat funcții Galaxy AI. Foto: Samsung

Această traiectorie arată în mod cert că orice format nou de smartphone are nevoie de timp pentru a ajunge la maturitate, mai ales în ceea ce privește fiabilitatea. Samsung nu a sărit etape pe parcursul acestui proces, ci a folosit fiecare generație ca pe o treaptă de aprofundare, demonstrând că inovația este mai degrabă gândită ca o sumă de actualizări constante și nu doar un simplu experiment de moment.

Un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Fold7, de culoare albastră, pe un fundal alb.
Samsung Galaxy Z Fold7 a adus cu sine un nou record de subțirime și durabilitate. Foto: Samsung.

Tranziția către generațiile mature a redefinit complet standardele de producție prin introducerea unor materiale noi și a unor soluții tehnice de ultimă oră. Modelele actuale rezolvă punctele critice semnalate în trecut printr-un design considerabil mai subțire, prin ecrane pe care cuta a devenit insesizabilă în timpul utilizării zilnice și printr-o închidere perfect etanșă a carcasei.

Șasiul a fost rigidizat semnificativ prin implementarea unor balamale hibride cu mecanisme de autocurățare și prin utilizarea la scară largă a aluminiului ranforsat de tip Armor Aluminum.

În paralel, ecranele pliabile au trecut de la straturile inițiale de plastic la sticla ultra-subțire, capabilă să reziste la sute de mii de cicluri de pliere fără degradarea proprietăților optice sau tactile. Toate aceste transformări demonstrează că expertiza tehnologică reală și autoritatea de piață nu se prea pot obține în mod artificial, ci sunt rezultatul unui efort susținut de testare, înțelegere a obiceiurilor de consum și integrare directă a feedback-ului oferit de comunitate.

Galaxy Z Flip și conturarea celor două profile distincte de utilizare

Un pilon esențial în strategia pe termen lung a producătorului sud-coreean a fost decizia de a dezvolta două linii paralele de produse, cu identități distincte și orientate spre profiluri de utilizatori clar definite. Această abordare separă clar funcționalitățile și scenariile de utilizare, oferind soluții personalizate pentru cerințe complet diferite.

Colaj cu diverse modele de Samsung Galaxy Z Flip.
Diverse modele de Samsung Galaxy Z Flip. Foto. Samsung

Și ajungem astfel și la gama Galaxy Z Flip, care a fost concepută de-a lungul celor șapte ani ca o expresie a portabilității și a integrării tehnologiei în zona de lifestyle.

Smartphone-ul a readus în atenția publicului, după foarte multă vreme, formatul compact cu clapetă, oferind un factor de noutate estetică într-un peisaj dominat de telefoane dreptunghiulare clasice. Acest model se adresează în mod special creatorilor de conținut, pasionaților de modă și utilizatorilor care au nevoie de un telefon care să fie ușor în buzunar, fără a renunța la performanțele unui procesor de top.

Unul dintre marile avantaje ale acestui format este funcția Flex Mode, care permite plierea parțială și poziționarea telefonului pe orice suprafață plană. În acest mod, utilizatorii pot filma sau fotografia din unghiuri inedite fără a mai depinde de un trepied clasic. Mai mult, extinderea dimensiunilor ecranului exterior permite gestionarea notificărilor, controlul widget-urilor și utilizarea camerelor principale pentru selfie-uri sau transmisiuni live la rezoluție maximă, transformând telefonul într-o veritabilă mașinărie de produs conținut.

Un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Flip7, de culoare albastră, pe un fundal alb.
Samsung Galaxy Z Flip7 a adus cu sine o funcționalitate mai mare a ecranului exterior. Foto: Samsung

La celălalt capăt al spectrului se află seria Galaxy Z Fold, despre care am vorbit puțin mai devreme, un device orientat în totalitate către productivitate, multitasking la nivel avansat și performanțe multimedia de tip flagship. Fold este instrumentul ideal pentru profesioniști, antreprenori, pasionați de gaming și utilizatori împătimiți de tot ce e nou și performant. Prin deschiderea ecranului principal, se obține instantaneu o suprafață de lucru similară cu cea a unei tablete mai mici sau a unui monitor portabil, totul într-un format care încape în buzunar.

De altfel, interfața software One UI permite rularea simultană a trei aplicații pe același ecran, facilitând editarea de documente, monitorizarea graficelor și participarea la conferințe video în același timp. Pe lângă capacitățile evident apropiate de cele ale unei tablete, ecranul interior oferă o experiență de top în gaming-ul cu titluri ceva mai demanding sau în vizionarea de conținut multimedia la rezoluție mare.

Integrarea AI

Evoluția structurală și rafinarea materialelor din ultimii șapte ani reprezintă doar o componentă a succesului acestui format. Însă valoarea adăugată care consolidează poziția de lider a brandului este dezvoltarea unui ecosistem software capabil să pună în valoare ecranul pliabil. Introducerea și maturizarea platformei Galaxy AI a reprezentat momentul în care orice device din gama Galaxy Z Fold sau Galaxy Z Flip au devenit și mai folositoare, din toate punctele de vedere.

În plus, sinergia dintre rezistența carcasei și inteligența sistemului de operare oferă beneficii practice în activitățile de zi cu zi. Sistemul AI este capabil să recunoască unghiul de înclinare a ecranului și să adapteze automat modul de afișare a textului sau a graficii. Pe seria Fold, utilizatorii pot beneficia de funcții avansate de traducere în timp real, unde textul tradus este afișat pe ecranul exterior pentru interlocutor, în timp ce utilizatorul vede răspunsul pe ecranul mare interior.

De asemenea, funcțiile de rezumat inteligent al documentelor ceva mai lungi, transcrierea automată a notițelor vocale și procesarea fotografiilor transformă formatul pliabil într-un asistent personal care poate chiar să eficientizeze timpul de lucru. Practic, această capacitate de corelare între performanța ecranelor și procesarea inteligentă a datelor reprezintă elementul central de diferențiere în raport cu ceilalți competitori din piață.

La ce ne putem aștepta de la viitoarea lansare

Având în spate un istoric deja solid de șapte generații și poate cea mai vastă experiență acumulată deja pe acest segment, atenția întregii comunități tech se concentrează acum pe următoarea etapă.

Ce am văzut până acum, dar și evoluția constantă din ultimii șapte ani demonstrează că Samsung deține resursele și expertiza tehnică necesare nu doar pentru a prezenta concepte de acest gen, ci și pentru a le rafina de la an la an, transformându-le în smartphone-uri fiabile și adaptate pentru utilizarea zilnică la scară largă.

Material realizat cu susținerea Samsung România.

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