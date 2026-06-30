Ilona Brezoianu recunoaște că băiețelul le-a schimbat radical viața și totul se raportează la el, începând de la proiectele pe care le acceptă astfel încât să nu-i răpească prea mult timp și să o țină departe de Matei, până la vacanțe, unde destinațiile sunt alese în funcție de copil și de confortul lui.

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Statutul de mamă a adus pe de o parte provocări, pe de altă parte multe motive de bucurie. Copilul i-a oferit actriței șansa de a încetini ritmul și de a privi lumea altfel.

„Sincer, am învățat să mă bucur mai mult de lucrurile mici. Mă distrez foarte tare că râde atunci când vede frunze, de exemplu, sau când facem noi diferite glume sau ne prostim. Și îmi dau seama că noi cam uităm să facem asta. Nu prea mai știm să ne bucurăm de lucruri mici, așa cum fac ei, care acum descoperă lumea. Și mă bucur că trăiesc și eu așa. Mă simt din nou copil”, a mărturisit, pentru Libertatea, Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu: „Aș mai slăbi vreo șase kilograme”

Această dinamică zilnică o ajută și să revină la forma fizică de dinainte, fără presiunea dietelor restrictive: „N-am făcut nimic special, doar merg pe jos prin parc cu el. Consumând atât de multă energie, ai nevoie să mănânci un pic mai… nu prea poți să trăiești cu salate. M-a ajutat genetica. Aș mai slăbi vreo șase kilograme, dar vedem pe parcurs”, ne-a spus ea.

Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil

În timp ce mulți părinți își fac planuri pe termen lung, Ilona preferă să rămână ancorată în prezent și să gestioneze energia pe care o cere un bebeluș. Întrebată dacă se gândește ca fiul ei să aibă o surioară la un moment dat, actrița a oferit un răspuns extrem de onest, recunoscând oboseala firească a acestei perioade.

„Eu nu mă gândesc. Andrei are în plan. Eu momentan nu mă pot gândi la asta, pentru că este destul de obositor, ca să zic așa. Cred că și primul an și atunci când e bebeluș că ești un pic mai stresat. Nu sunt încă pregătită să o iau de la capăt, dar nu știm în viitor ce va fi. Momentan nu sunt pregătită”, a declarat, pentru Libertatea, Ilona Brezoianu.

Actrița reușește să păstreze echilibrul și umorul acasă, evitând să devină o mamă ultra-protectoare: „Sunt genul de mamă relaxată, aș zice eu. Nu cred că sunt așa panicoasă. Nu, mi se pare că sunt destul de relaxată. Evident, având grijă să nu i se întâmple ceva,”a concluzionat ea.

Deși prioritățile s-au mutat acasă, actrița nu a abandonat nicio secundă scena. Toamna marchează o revenire importantă în fața publicului, într-un proiect la care a lucrat intens. Din luna septembrie, Ilona reia repetițiile pentru o premieră extrem de așteptată: piesa „Avarul”, montată la Teatrul de Comedie, sub bagheta regizorală a lui Mihai Bendeac.

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