A făcut investigații pe cont propriu pentru a-l găsi pe păgubit

O încercare de a returna un obiect pierdut s-a transformat într-o agresiune de o violență extremă în Toulouse, Franța. O femeie în vârstă de 46 de ani a observat un card bancar pe jos, într-un parc din cartierul Empalot, potrivit La Depeche.

Dorind să ajute, ea a făcut investigații pe cont propriu, a reușit să găsească numărul de telefon al proprietarului – un bărbat de aproximativ 60 de ani – și l-a contactat civilizat pentru a-i da vestea bună.

Proprietarul cardului s-a deplasat la adresa femeii pentru a-și recupera bunul. Însă, în momentul în care ușa apartamentului s-a deschis, situația a degenerat complet. În loc să-i mulțumească, bărbatul a devenit instantaneu agresiv.

Victima a avut nevoie de spitalizare

Pensionarul a pătruns cu forța în locuință și a început să o lovească pe femeie cu pumnii și picioarele, acuzând-o în mod obsesiv că i-ar fi furat bani de pe card înainte de a-l returna.

Strigătele disperate de ajutor ale victimei au alertat vecinii din bloc, care au sunat imediat la numărul de urgență pentru a solicita intervenția forțelor de ordine.

La sosirea echipajelor de poliție, agresorul se afla încă în incinta apartamentului, fiind imobilizat și încătușat pe loc de agenți.

Victima, care prezenta multiple traumatisme la nivelul feței și corpului, a fost preluată de urgență de un echipaj medical și transportată la spital pentru investigații amănunțite și îngrijiri de specialitate.

Agresorul era băut și a fost reținut de poliție

În urma testării efectuate de anchetatori la secția de poliție, s-a stabilit că bărbatul de 60 de ani se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul comiterii faptei. Acesta a fost plasat imediat în arest preventiv, fiind cercetat penal sub acuzațiile de violare de domiciliu și violențe agravate.

Investigațiile preliminare au demonstrat rapid că suspiciunile pensionarului erau complet absurde și nefondate, femeia neavând nicio legătură cu eventualele sume lipsă de pe contul său.

Acesta riscă o pedeapsă aspră cu închisoarea, în timp ce comunitatea locală din Toulouse a rămas profund șocată de brutalitatea atacului asupra unui cetățean de bună-credință.

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