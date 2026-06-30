Această decizie, care este un mare eșec pentru Donald Trump, a fost luată de judecătorii Curții Supreme cu un raport de șase voturi pentru și trei împotrivă. Astfel, trei dintre cei șase judecători conservatori apropiați administrației Trump au votat pentru invalidarea ordinului executiv semnat de președintele republican pe 20 ianuarie 2025, chiar în prima zi a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Acest ordin executiv, declarat neconstituțional de toate instanțele inferioare, elimina dreptul automat la cetățenie prin naștere pentru copiii imigranților ilegali, măsură considerată necesară de Donald Trump pentru a elimina un stimulent pentru imigrația ilegală.

Dar Curtea Supremă a stabilit că toți copiii născuți în SUA, inclusiv din părinți „prezenți ilegal sau temporar”, sunt „cetățeni prin naștere, în virtutea celui de-al 14-lea amendament” al Constituției SUA.

Principiul cetățeniei prin naștere (jus soli), conform căruia orice copil născut în SUA devine automat cetățean american, a fost înscris în acest amendament adoptat în 1868, după Războiul Civil, pentru a garanta drepturile sclavilor eliberați și ale descendenților acestora, notează AFP.

În aprilie, Donald Trump a asistat în mod excepţional la dezbaterile de la Curtea Supremă, un semn al importanţei pe care o acordă acestui dosar.

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