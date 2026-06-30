Cod Roșu de vijelii și grindină mare în județul Arad

Meteorologii au emis un mesaj de avertizare de tip nowcasting Cod Roșu, valabil pe 30 iunie 2026, între orele 19:10 și 19:45.

În județul Arad, în localitățile Săvârșin și Brazii, se vor semnala vijelii puternice, cu viteze ale vântului la rafală de peste 90 km/h. De asemenea, vor cădea averse torențiale care local vor acumula 20-25 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametrul cuprins între 2 și 5 centimetri.

Atenționările ANM de tip Nowcasting pentru vreme severă vin în plin cod roșu de caniculă, valabil în cea mai mare parte a României. În cursul zilei de marți, 30 iunie 2026, ANM a publicat și harta localităților în care s-au resimțit temperaturi de peste 40 de grade la umbră.

Lista județelor și localităților aflate sub Cod Portocaliu de furtuni și grindiă

UPDATE ora 19.29: Administrația Națională de Meteorologie a ridicat gradul de alertă și a emis marți, 30 iunie 2026, la ora 19:10, un mesaj de avertizare de tip Nowcasting de Cod Portocaliu pentru fenomene meteorologice de o severitate crescută. Alerta (mesajul numărul 4) a intrat în vigoare la ora 19:20 și este valabilă până la ora 20:30.

Conform specialiștilor ANM, în județele avertizate se vor semnala vijelii puternice, cu rafale de vânt ce vor atinge viteze de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, izolat grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 cm, precum și averse torențiale care vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp.

Fenomenele se manifestă în zeci de localități din cinci județe din sudul și sud-estul țării:

Județul Buzău: Buzău, Berca, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Grebănu, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Cernătești, Beceni, Gherăseni, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Florica, Racovițeni, Blăjani, Murgești;

Județul Ilfov: Brănești, Cernica, Gruiu, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;

Județul Ialomița: Fierbinți-Târg, Gârbovi, Dridu, Jilavele, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Maia, Rădulești, Moldoveni, Sărățeni, Ciocârlia;

Județul Călărași: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Fundeni, Lupșanu, Sărulești, Lehliu, Valea Argovei, Frăsinet, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Județul Prahova: Sălciile, Boldești-Gradiștea.

Știrea inițială: O altă avertizare severă, de Cod Portocaliu, este valabilă între orele 18:55 și 19:45 în mai multe județe din sud-estul țării.

Sunt vizate localitățile Ulmu, Galbenu, Jirlău, Ciocile și Surdila-Greci din județul Brăila, dar și Căzănești, Ciochina, Reviga, Perieți, Miloșești, Gheorghe Doja, Movilița, Cocora, Sinești, Ciulnița, Andrășești, Roșiori, Albești, Colelia, Buești, Drăgoești și Borănești din județul Ialomița.

Fenomenele se vor extinde și în județul Buzău (Râmnicu Sărat, Vadu Pașii, Pogoanele, Smeeni, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Padina, Ziduri, Topliceni, Rușețu, Râmnicelu, Gălbinași, Podgoria, Luciu, C.a. Rosetti, Ghergheasa, Scutelnici, Cilibia, Largu, Bălăceanu, Robeasca) și în județul Călăraşi (Dor Mărunt, Fundulea, Ileana, Sărulești, Dragoș Vodă, Tămădău Mare, Belciugatele, Nicolae Bălcescu). Se vor semnala vijelii cu viteze de 70-90 km/h, averse torențiale de 25-30 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni și descărcări electrice.

Tot sub Cod Portocaliu se află și județul Vâlcea, avertizarea fiind valabilă între orele 18:55 și 20:00.

Sunt afectate localitățile Băbeni, Horezu, Berbești, Frâncești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Pietrari, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Șirineasa, Sinești, Lădești, Lăpușata, Roești, Pesceana și Măldărești. Locuitorii din aceste zone vor avea parte de averse torențiale ce vor acumula 25-40 l/mp, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelie și grindină de dimensiuni mici și medii.

O avertizare nowcasting Cod Portocaliu a fost emisă de ANM și pentru vestul țării, fiind valabilă până la ora 19:30.

Sunt vizate localitățile Gurahonț, Almaș, Dieci și Brazii din județul Arad, alături de Popești, Sânmartin, Suplacu de Barcău, Nojorid, Tăuteu, Balc, Chișlaz, Derna și Abram din județul Bihor. În aceste regiuni se acumulează cantități de apă de până la 40 l/mp, vântul va sufla cu viteze de 60-70 km/h și va cădea grindină de dimensiuni medii.

Cod Galben de instabilitate atmosferică în peste 5 județe din România

UPDATE ora 19.26: Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 30 iunie 2026, la ora 19:04, un mesaj de avertizare de tip Nowcasting de Cod Galben pentru fenomene meteorologice periculoase cu evoluție rapidă. Avertizarea (mesajul numărul 5) este valabilă în intervalul orar 19:15 – 20:30.

Potrivit meteorologilor, în zonele avertizate se vor semnala local averse torențiale care vor acumula cantități de apă de 15…25 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, vijelie și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1…2 cm.

Avertizarea meteorologică vizează zeci de localități din județele Ilfov, Călărași, Giurgiu și Ialomița, după cum urmează:

Județul Ilfov: Buftea, Brănești, Cernica, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Mogoșoaia, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Popești-Leordeni;

Județul Călărași: Chirnogi, Budești, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Sohatu, Chiselet, Șoldanu, Gălbinași, Nana, Crivăț, Luica, Căscioarele, Oltenița;

Județul Giurgiu: Vărăști, Hotarele, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele;

Județul Ialomița: Fierbinți-Târg, Sinești.

Știrea inițială: O avertizare de Cod Galben este în vigoare până la ora 20:30 pentru aproape toate localitățile din județele Ialomița și Călărași, inclusiv municipiile Slobozia, Fetești, Urziceni și Călărași.

Se vor semnala local averse torențiale de peste 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Județul Constanța este vizat de un cod galben de vijelii

Până la ora 19:30, județul Constanța se află sub alertă de Cod Galben. Sunt vizate localități precum Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac sau Negru Vodă. Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor semnala vijelii, iar viteza vântului la rafală va atinge 50-70 km/h, punând în pericol ambarcațiunile și structurile ușoare.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE