Video: Libertatea

Alerta a fost emisă marți, 30 iunie 2026, la ora 19:18, pe fondul unei instabilități atmosferice severe care se va manifesta în orele următoare.

UPDATE: Pompierii ISU Bucureşti-Ilfov acţionează intens după furtuna care a lovit Capitala. Intervenţiile includ îndepărtarea unui acoperiş desprins pe Bulevardul Magheru, dar şi a mai multor copaci căzuţi pe străzi precum Şoseaua Gherase, Matei Basarab sau Mihai Eminescu.

Alte cazuri gestionate includ un demisol inundat pe strada Precupeţii Vechi, un panou publicitar prăbuşit pe strada Stoica Ştefan, precum şi copaci căzuţi pe o maşină pe strada Cusovaţ şi pe o ţeavă de gaze pe strada Focşani. Acţiunile continuă pentru remedierea situaţiilor de urgenţă.

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UPDATE: Un copac a fost doborât de furtună peste un autoturism în mers, în localitatea Găneasa, județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), un bărbat a fost prins în interiorul vehiculului.

„La sosirea echipajelor de intervenție, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața”, au transmis autoritățile.

La fața locului s-au deplasat rapid o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și Detașamentul Special de Salvatori. Autoritățile fac apel la populație să respecte recomandările pe durata avertizărilor meteo.

„Evitați deplasările inutile în zonele vizate și stați departe de zonele cu arbori sau stâlpi”, au subliniat acestea.

UPDATE: Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea de fenomene meteorologice extreme până la ora 21.15, și a transformat avertizarea din Cod Galben în Cod Portocaliu.

UPDATE: A fost emisă o avertizare RO-Alert pentru averte torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Intervalul de valabilitate al acestei avertizări este unul de scurtă durată, însă fenomenele prognozate pot fi extrem de violente. Meteorologii din cadrul Centrului Național de Prognoze Meteorologice au stabilit că alerta intră în vigoare la ora 19:30 și va rămâne valabilă până la ora 20:30. Locuitorii Bucureștiului sunt sfătuiți să adăpostească mașinile și să evite deplasările pe durata manifestărilor violente ale vremii.

Conform meteorologilor, pe parcursul acestei ore se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 50…60 km/h. Aceste vijelii vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente și de averse torențiale.

Cantitățile de apă acumulate într-un timp extrem de scurt vor ajunge la 15…25 l/mp, fapt ce poate provoca acumulări de apă pe străzi sau inundări ale pasajelor din Capitală.

Pe lângă ploile abundente și vijelii, meteorologii avertizează că izolat va cădea grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri. Această cădere de grindină poate afecta parcurile, copacii și autoturismele care nu sunt protejate corespunzător.

De asemenea, multiple alte localități sunt sub avertizare de vijelie în această seara.

Avertizarea meteorologică a fost transmisă în regim de urgență către autoritățile centrale și locale. Printre instituțiile notificate pentru a fi pregătite de intervenție se numără Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), Administrațiile Bazinale de Apă, ISU București-Ilfov și Prefectura Municipiului București. Prognoza de urgență a fost semnată de meteorologii previzionisți de tură Meda Andrei și Cosmin Costea.

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