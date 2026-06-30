Românii au rezervat mai multe călătorii în 2026 comparativ cu anii precedenți, însă sejururile alese sunt mai scurte

Cu toate acestea, datele centralizate de agenția de turism online Kiwi.com arată că sejururile devin, în medie, ușor mai scurte. Durata medie a unei călătorii a scăzut cu 6,6%, în timp ce durata mediană și cea mai frecventă fereastră de travel au rămas neschimbate.

Această dinamică indică o schimbare clară de comportament în rândul publicului din România. Turiștii nu renunță la vacanțele de vară, ci devin mult mai flexibili în modul în care le organizează. Escapadele rapide și vacanțele de tip weekend prelungit câștigă teren în fața concediilor tradiționale, de lungă durată, în special atunci când destinațiile alese sunt ușor accesibile și pot fi explorate complet în doar câteva zile.

Italia își menține supremația, cu o explozie a rezervărilor pentru Bari

Pentru călătoriile rapide, care nu depășesc o durată de patru zile, Italia continuă să conducă detașat în topul preferințelor, înregistrând o creștere de 47,2% de la an la an.

Orașele italiene rămân extrem de atractive pentru turiștii români, deoarece reușesc să îmbine conexiuni aeriene optime, rute deja familiare, obiective culturale recunoscute, gastronomie de top și experiențe de relaxare perfecte pentru o pauză scurtă.

Milano rămâne principalul punct de atracție pentru aceste escapade compacte, marcând un avans de 46,0% al rezervărilor, fiind urmat de Roma, care își continuă la rândul ei evoluția ascendentă. Cu toate acestea, cea mai spectaculoasă performanță de pe piața italiană îi aparține orașului Bari, care a înregistrat o creștere uriașă, de 192,1%, în categoria călătoriilor de scurtă durată.

Un trend solid de creștere a fost raportat și pentru Napoli, în timp ce Veneția este singurul oraș de pe această listă care a cunoscut o ușoară scădere, pierzând 2,5% comparativ cu anul trecut.

Spania își dublează volumele, iar turismul intern este în plină ascensiune

O evoluție remarcabilă în sezonul estival 2026 se înregistrează și pe piața internă. Călătoriile scurte în interiorul României au crescut cu 49,3% față de perioada similară a anului trecut.

Bucureștiul își păstrează poziția de destinație principală pentru ieșirile rapide de weekend, cu o creștere de 53,6%, ceea ce demonstrează că mobilitatea internă rămâne un pilon puternic în comportamentul de consum din timpul verii.

Pe plan internațional, Spania reprezintă una dintre cele mai mari surprize ale acestui sezon. Numărul călătoriilor scurte către această destinație s-a dublat, înregistrând un salt masiv de 119,7%. În cadrul acestei evoluții, Barcelona a marcat o creștere de 64,6% a rezervărilor. Totodată, insula Ibiza a devenit una dintre destinațiile cu cea mai rapidă ascensiune pentru vacanțele de tip city break, raportând un avans spectaculos de 294,1%.

Datele indică faptul că românii sunt din ce în ce mai deschiși să combine perioadele scurte de deplasare cu destinații dedicate relaxării, mai ales atunci când acestea au o identitate estivală bine conturată.

Românii au rezervat mai multe călătorii în 2026 comparativ cu anii precedenți, însă sejururile alese sunt mai scurte
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Polonia și noile destinații insulare redesenează harta călătoriilor

Dincolo de destinațiile devenite deja clasice pentru perioada verii, opțiunile cu cea mai rapidă creștere arată o diversificare accentuată a hărții europene de travel. Polonia a înregistrat cea mai mare creștere procentuală dintre principalele țări de destinație alese de români, cu un plus uimitor de 391,7%.

Acest succes este susținut direct de ascensiunea puternică a orașelor Kraków, care a crescut cu 375,0%, și Varșovia, cu un avans de 314,1%, semn că city break-urile în Europa Centrală devin o opțiune extrem de vizibilă și atractivă.

În paralel, destinațiile insulare și cele de plajă bifează performanțe excelente în această vară. Rezervările pentru Malta au crescut cu 91,4%, cele pentru Skiathos au urcat cu 270,0%, în timp ce Alghero a înregistrat o creștere de 246,2%.

Împreună cu performanța raportată de Ibiza, aceste localități conturează un nou trend estival clar, construit în jurul escapadelor scurte, dar dense în experiențe.

Flexibilitatea devine noua regulă în planificarea concediilor

Toate aceste modificări de procente și destinații subliniază o transformare structurală în modul în care românii își gândesc vacanțele. Chiar dacă cererea generală de bilete și pachete turistice este considerabil mai mare, reducerea duratei medie a sejururilor arată o prioritizare a eficienței.

Călătorii caută în primul rând flexibilitate, conexiuni aeriene directe, destinații accesibile financiar și experiențe variate care pot fi condensate în doar câteva zile.

Pe măsură ce companiile aviatice își extind portofoliul de rute și oferă mai multe opțiuni de zbor, publicul devine mult mai confortabil cu ferestre de călătorie mai strânse. Escapadele rapide nu mai sunt doar o excepție, ci au devenit o parte esențială a sezonului de vară. În 2026, turiștii români nu doar că aleg să călătorească mai mult, ci redefinesc complet formatul și dinamica unei vacanțe estivale reușite.

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