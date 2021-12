Sărbători sub amenințarea Omicron. Ce măsuri recomandă trei medici cunoscuți: „Testați-vă înainte de mesele în familie”

Într-un context internațional în care varianta Omicron se răspândește foarte rapid și pune presiune pe numeroase state vestice, România intră în sărbători cu măsuri anti-COVID reduse, fiind operate mai multe relaxări după scăderea numărului de cazuri sub pragul de 1.000 în ultima săptămână.

Medicii consultați de Libertatea spun că situația este una firească, iar după aproape doi ani de pandemie, oamenii trebuie să știe deja care este comportamentul optim pentru a rămâne în siguranță.

„Eu nu cred că trebuie neapărat măsuri restrictive, cineva să ne spună ce avem de făcut. După doi ani, fiecare din noi știe cum se transmite și e clar că Omicron are aceleași căi de transmitere, doar că se transmite mai ușor, ceea ce înseamnă că aș putea să stau câteva minute alături de o persoană infectată, fără protecție, fără mască, și să mă infectez. Trebuie să fim atenți la interacțiunile pe care le am cu oamenii străini. În spațiile închise, mai ales, să port mască, să fie aerisirea corespunzătoare. Să fiu atent cu cine interacționez, pentru că persoana de lângă mine poate fi asimptomatică și să nu realizeze că este infectată”, a declarat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balș” din Capitală, pentru Libertatea.

Mască de protecție la târgurile de Crăciun

Radu Țincu, medic primar de Terapie Intensivă la Spitalul Floreasca din București, vorbește despre necesitatea unei achimbări de comportament înainte de sărbători, prin limitarea deplasărilor în magazine aglomerate și o mai mare grijă privind persoanele cu care ne întâlnim.

„Recomand oamenilor să evite deplasările în locuri aglomerate, mai ales când acestea nu sunt necesare sau urgente. Putem să comasăm cumpărăturile de Crăciun într-o singură ședință sau într-un timp mai scurt decât o făceam în anii precedenți, fără a fi nevoiți să ne întoarcem în magazine de două-trei ori pentru a efectua aceste cumpărături. Iar cei au posibilitatea să facă cumpărăturile online, varianta online este preferabilă, pentru că astfel evităm contactul interuman”, spune el.

Pe de altă parte, cred că în zonele aglomerate, chiar în aer liber, cum sunt piețele sau târgurile de Crăciun, purtarea măștii de protecție trebuie să fie întotdeauna prezentă pentru că, de obicei, în astfel de adunări, atunci când oamenii râd, tușesc, cântă, pot să antreneze particule virale care să ajungă pe distanțe mai lungi. Dr. Radu Țincu:

Radu Țincu, medic primar terapie intensivă, Spitalul Floreasca din București

În final, medicul subliniază că „mai ales dacă avem grupuri de prieteni care nu știm cu exactitate dacă sunt vaccinați sau la ce perioadă sunt după vindecare”, am putea să ne luăm o măsură suplimentară de Crăciun sau Revelion „printr-o testare a grupului”.

Pentru Florin Roșu, managerului Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, importantă este și perioada de după sărbători. Medicul subliniază că cea mai bună măsură pentru a sta mai liniștiți este să ne vaccinăm, dacă nu am făcut-o încă, sau să apelăm la doza „booster”, dacă a trecut perioada necesară după prima schema.

„Pentru cei care nu s-au vaccinat, recomandarea mea este să se vaccineze. Dacă au efectuate cele două doze, să efectueze și doza booster. Există studii foarte bine întemeiate care au demonstrat că inclusiv persoanele care au dezvoltat infecții cu tulpina Omicron, dacă au fost vaccinate cu 2 doze au dezvoltat o formă ușoară, cei cu trei doze o formă și mai ușoară, de cele mai multe ori fără o nevoie de internare. Acesta este unul din dezideratele noastre, de a putea trata pacienții Covid-19 de acasă, sub supravegherea noastră, printr-un contact permanent cu pacientul”, subliniază medicul infecționist, pentru Libertatea.

Riscul adus de varianta Omicron

Confirmată deja în 89 de state, dar prezentă cel mai probabil în mult mai multe, noua tulpină provoacă o dublare a numărului de cazuri la fiecare 1,5 – 3 zile, potrivit OMS. În România au fost confirmate oficial, până duminică, 13 cazuri, dar experiența statelor vestice, unde măsurile au fost înăsprite și chiar a revenit și carantina, provoacă emoții.

Ritmul rapid de transmite pare să depășească și capacitatea cercetătorilor de a obține informații despre noua tulpină. Pe de o parte, unele studii sunt îmbucurătoare, întrucât arată că Omicron provoacă forme mai ușoare ale bolii decât tulpina dominantă Delta.

Pe de altă parte, capacitatea de a depăși protecția imunitară oferită de vaccin sau trecerea prin boală aduce noi provocări și riscul unui val cu recorduri de infectare.

„Varianta Omicron, din păcate, se transmite foarte ușor. Chiar dacă nu e agresivă, din datele pe care le avem până acum, persoanele vulnerabile, în vârstă, cu boli cronice se infectează și dacă nu sunt protejate, pot face o formă severă. Altfel, nu aș intra în panică în ceea ce privește varianta Omicron. Este o tulpină care se transmite extrem de ușor, dar trebuie să fiu prudent și să sper că, totuși, poate va reprezenta perioada de conviețuire cu virusul care va da mai multe infecții, dar cu forme ușoare”, spune medicul Adrian Marinescu.

Spre deosebire de statele vestice, România are un mare dezavantaj în fața Omicron. Doar puțin peste 40% din populație a primit două doze de vaccin, al doilea cel mai mic procent din UE, în timp ce doar numai circa 1,9 milioane au făcut și doza „booster”.

„În mod evident, va exista o creștere a numărului de cazuri. România, față de celelalte țări, are deficitul vaccinării, care va vulnerabiliza persoanele respective în a se îmbolnăvi. Având în vedere că această variantă Omicron are o transmitere mult mai accelerată, în mod clar creșterea numărului de cazuri se realizează în mod exponențial, adică o să asistăm la dublări de la un interval de timp la celelalt. Ne așteptăm ca Omicron să devină varianta dominantă. În Marea Britanie raportează că până la sfârșitul acestui an Omicron va fi dominantă, ceea ce la noi probabil va fi după jumătatea lunii ianuarie”, explică medicul Radu Țincu.

Cei care nu au protecție, nu s-au vaccinat și nu au trecut prin boală, din păcate vor face și forme severe, vor fi complicații, spitalizare, paturi ATI ocupate. Cred că încă putem, contează și această lună care a rămas, și acum putem crește rata de vaccinare. În orice moment putem să ne protejăm, pentru că ne dorim să facem o formă care să nu presupună spitalizarea sau complicații. Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”:



Adrian Marinescu, director medial Institutul „Matei Balș” din București

Când intrăm în valul cinci?

Sărbătorile de Iarnă aduc o mobilitate mai mare a persoanelor. Vizitele în familie, cumpărăturile în centre comerciale aglomerate și relaxarea specifică perioadelor festive sporesc șansele de transmitere a virusului. La toate acestea se adaugă existența unei variante mai transmisibile, Omicron, care, spun medicii, poate fi adusă și de masa mare de români care lucrează în străinătate și vin acasă înainte de Crăciun, pentru a petrece sărbătorile în familie. Toate acestea vor contribui la valul cinci.

Medicii consultați de Libertatea pun sosirea acestuia undeva după mijlocul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, dar subliniază că cel mai important element este severitatea bolilor pe care le va genera și presiunea pe care o va pune pe spitale, mnu numărul de infectări raportate zilnic.

„La începutul anului viitor, undeva spre 1 februarie, vom avea cazuri. Din ce spune OMS, vom avea multe infecții, nu doar în România, ci peste tot. Sperăm să fie cu foarte multe forme ușoare”, spune dr. Adrian Marinescu.

„Ne așteptăm ca undeva pe la jumătatea – sfârșitul lunii ianuarie, numărul de cazuri să înceapă să crească. Deocamdată în România, ca și în Europa, varianta Delta este dominantă, de aceea este foarte importantă să continuăm vaccinarea”, subliniază și managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

El subliniază că valul cinci va ține strict de comportamentul populației. Dacă oamenii vor da dovada de spirit civic, vor putea fi evitate dramele care au marcat lunile octombrie – noiembrie 2021.

„Va ține foarte mult de noi, de cum ne vom comporta în următoarea perioadă, dacă vom respecta în continuarea măsurile de prevenție. Spiritul civic și grija față de persoanele dragi ar trebui să ne determine să fim precauți. Dacă vom respecta măsurile și ne vom vaccina – un aspect foarte important este doza booster -, valul cinci va pune mai puțină presiune asupra sistemului medical”, a precizat medicul ieșean.

Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași

Ce provocări aduce 2022

„Ne temem de faptul că variana Omicron s-ar putea să nu fie ultima varianta virală, oricând virusul poate căpăta noi mutații și atunci, toată situația poate să fie schimbată. Ceea ce cred că va mai reprezenta o presiune pe anul 2022 este că cei care au peste 6 luni de la vaccinare sau trecere prin boală vor trebui să repete doza booster, lucru care mai ales în România va genera o anumită reticiență”, spune Radu Țincu.

Cu toate acestea există speranța că 2022 ne va aduce mai aproape și de finalul pandemiei, mai ales dacă se vor confirma studiile care atestă că varianta Omicron aduce forme mai ușoare.

„Revenind la tulpina Omicron, există posibilitatea ca aceasta să reprezinte începutul sfârșitului. În momentul în care va exista inversarea dominantei între cele două tulpini și Omicron va deveni dominantă, ținând cont de faptul că gradul de transmitere este mult mai mare decât tulpina Delta, însă capacitatea de a da forme severe este mai mică, sperăm că ar putea fi începutul sfârșitului pandemiei”, consideră Florin Roșu.

El arată că pandemia ar putea fi gata chiar la final de 2022, când se va putea produce inversarea dintre Delta și Omicron, iar boala va putea fi una gestionată pe modelul folosit pentru gripă, cu o vaccinare anuală și cu medicamente antivirale pentru formele severe.

Omicron, începutul sfârșitului?

Pandemia de COVID-19 s-ar putea prelungi până în 2024, spunea zilele trecute un director din cadrul Pfizer, dar medicii consultați de Libertatea susțin că situația trebuie discutată altfel, neluând în considerare doar numărul de cazuri de infectare, ci și formele pe care le provoacă infectare cu acest coronavirus.

„Eu nu cred că sunt argumente care să-mi spună că se va prelungi mulți ani de acum încolo. Eu cred că lucrurile sunt imprevizibile și rămâne de văzut, dar în principiu și ca logică, s-ar putea ca Omicron să însemne etapa de conviețuire cu virusul, cu multe forme ușoare. Eu aș merge mai mult pe etapa de conviețuire decât pe cea de prelungire a pandemiei. Dacă se prelungește până în 2024, cel mai important este dacă vor fi spitalizări, dacă viața noastră va fi în continuare cu restricții, pentru că pandemia la asta se referă. Dacă vor fi multe cazuri, dar cele mai multe cu forme ușoară, practic, vom ajunge la pseudonormalitate, chiar dacă pandemia nu se încheie așa de curând cum ne dorim toți”, este de părere Adrian Marinescu.

De aceeași părere este și Radu Țincu, care spune că întâi vom avea o scădere a severității cazurilor generate de coronavirus, abia apoi urmând ca pandemia să se stingă, ușor.

„Omicron e posibil să prelungească pandemia. Din punct de vedere medical, ceea ce ne interesează este însă ca severitatea bolii să fie redusă. Pe noi ne interesează ca această viroză respiratorie să devină una banală, care să nu mai aducă oamenii în spital sau să producă forme care necesită terapie intensivă. Din perspectiva aceasta, eu cred că dacă varianta Omicron este una blândă, așa cum spun studiile, ea va reprezenta sfârșitul pandemiei din punct de vedere al severității bolii. Chiar dacă se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp, nu înseamnă nimic. Dacă avem 50.000 de infecți, dar aproape toți cei infectați vor dezvolta forme ușoare, nu mai reprezintă un impact și o presiune pe sistemul de sănătate publică”, conchide medicul de la Spitalul Floreasca.

