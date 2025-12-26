Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, la intrarea în staţiunea Mamaia, anunță Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

„Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate şi au restabilit ordinea publică. Ulterior, cei şase tineri au fost conduşi la sediul Poliţiei Staţiunii Mamaia, unde au fost predaţi poliţiştilor în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale”, a transmis Jandarmeria Constanța.

În fotografia publicată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa pe pagina de Facebook se vede cum tinerii stau apoi cuminți în bănci, la Poliția din Mamaia, după bătaie.

Poliţiştii au stabilit că scandalul din Constanța a pornit în urma unui conflict verbal spontan.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict verbal spontan, un tânăr, de 21 de ani, ar fi aplicat o lovitură unui alt tânăr, de 18 ani”, au explicat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Tânărul de 18 ani a refuzat să depună plângere, să întocmească un formular de evaluare a riscului sau să solicite un ordin de protecţie provizoriu. Totuşi, acestuia i s-a înmânat o cerere pentru a putea sesiza instanţa de judecată.

Toţi cei şase tineri implicaţi au fost duşi la sediul Poliţiei Mamaia din Constanța pentru continuarea cercetărilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE