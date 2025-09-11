După asfaltarea drumului de acces, în 2019, au fost ridicate șapte cabane moderne, iar casele părăsite au început să fie renovate.

„Satul avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun, la Ilișua. După asfaltarea drumului, totul s-a schimbat”, a declarat viceprimarul comunei Șărmășag, Kovacs Tiberiu.

Singurul locuitor rămas, Moricz Sandor, în vârstă de 66 de ani, trăiește singur pe un deal, având grijă de gospodăria sa.

„După ce tata s-a stins și mama a rămas la pat, am avut grijă de ea șase ani. De atunci locuiesc singur aici”, a spus bărbatul, care își duce traiul alături de doi câini și câteva găini.

Fostele generații din Sălaj își amintesc satul plin de viață, cu tradiții puternice și solidaritate între localnici.

„Crăciunul, mai ales, era foarte frumos. Era o legătură între oameni, ca între frați. Când cineva își făcea o casă, toată lumea sărea în ajutor”, a povestit Csoka Erzsebet, fosta locuitoare a satului, astăzi în vârstă de 83 de ani.

În 1965, comunitatea a reușit să construiască singură o școală, folosind materiale aduse din pădure.

„A fost o sărbătoare foarte mare la inaugurare. Au venit oameni și din localitățile învecinate, cu muzică și dans. Era o realizare uriașă pentru localnici”, își amintește Erzsebet.

Clădirea, abandonată mulți ani, urmează să intre în proprietatea Parohiei Reformate. „Ideea mea este să facem un centru, o tabără de vară pentru copii. Și e foarte bine că acolo nu avem semnal la telefon”, a declarat preoteasa Nemes Susana.

Deși depopulat în ultimele decenii, satul are șansa să renască prin turism și prin implicarea celor care revin vara în locurile natale. Autoritățile speră ca la următorul recensământ Poiana Măgura să reapară în statistici cu mai mulți locuitori.