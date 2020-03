De Diana Meseșan,

44% din populația României trăiește în mediul rural și modelările matematice ale SRI arată că retragerea la țară și micul urban a multora dintre românii sosiți din Italia, Spania și Franța poate fi un factor greu de anticipat în extinderea epidemiei.



În comuna Petriș, din estul județului Arad, spre Țara Moților, sunt două persoane în izolare la domiciliu. Acestea s-au întors din Italia în primele zile din martie. La început, oamenii din sat s-au speriat și i-au cerut primarului pe Facebook să le spună cine sunt aceștia.



”Nu va supărați sunt persoane apropiate d-voastră de nu le anunțați public.”



”Se poate ști despre cine este vorba și mai exact unde stau în Petriș?”



”Despre cine este vorba sa știm și noi?”



Primarul Irina Lazăr – Onescu, absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, le-a răspuns cu calm că e important că oamenii devin conștienți de importanța prevenției, dar ea este acolo pentru a se asigura că toată lumea este protejată. ”Atât de virus cât și de gura lumii.”



La mai mult de o săptămână de la discuția cu cetățenii pe Facebook, primarul din Petriș a spus că spiritele s-au liniștit în comună.



Primarul povestește că la un priveghi care a avut loc zilele astea, s-a pus dezinfectant la intrare, scaunele au fost așezate la distanță, iar pomenile nu s-au mai ținut în interior. ”La noi, s-au conformat destul de bine.”



Irina Lazăr – Onescu a implicat toți oamenii cu autoritate din sat ca să crească conștientizarea în rândul sătenilor.



”Am înregistrat mesaje de la medicul de familie, de la postul de poliție, de la directorul de școală”. Le-a postat apoi pe grupul de Facebook al comunei, unde cetățenii dezbat problemele din Petriș.

În ciuda eforturilor depuse de administrație, știrile false despre coronavirus circulă nestingherite în rândul oamenilor din comună, ca peste tot în lume.



”Oamenii mai întâi se sperie”, explică Irina Lazăr – Onescu mecanismul. ”Apoi recaută tot felul de informații care să le liniștească sufletul. Își spun că nu există virusul, că e o conspirație. Vrei să crezi că e adevărat. Altfel nu știi ce să faci.”



Însă nu doar unii cetățeni ignoră gravitatea situației, crede primarul.



”Foarte multă lume din administrația publică nu ia în serios subiectul. Prea mulți se tem de impactul electoral. Le este teamă că dacă sunt prea duri, lumea o să le zică, lasă-ne cu prostiile.”

Comuna Petriș a primit recent 100 de măști reutilizabile din partea unui atelier de croitorie din Timișoara. Sunt pentru cei care vin des în contact cu publicul. ”Le-am dat din oficiu agenților comerciali.”



Apoi, primarul a întrebat pe grupul de Facebook al comunei cine mai are nevoie de măști. Au răspuns farmaciști, navetiști, poștași, oameni extrem de expuși riscului imbolnavirii. Irina Lazăr – Onescu le-a spus că nu sunt din partea primăriei, ci că reprezintă o donație.



”Am specificat ca nu e meritul primăriei. E meritul celor care au inițiat.”



Din păcate, măștile textile nu sunt eficiente în protecția față de noul coronavirus.

După Petriș, sunăm la primăria comunei Cașin, județul Bacău, lângă Onești. Primarul Daniel Soroiu enumeră grăbit măsurile luate în ultimele zile, ca la un extemporal.



Am întrunit Comitetul Local de Situații de Urgență vineri. După decretul președintelui iar am convocat. Am făcut dezinfecții în primării, la școală. Am închis locuri de joacă pentru copii. Am conștientizat populația.



Daniel Soroiu, primarul comunei Cașin: