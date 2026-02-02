De ce au ales germanii Satu Mare?

Centrul de reparații de la periferia municipiului Satu Mare este situat strategic, la câteva ore de granița cu Ucraina. Această proximitate elimină necesitatea transportului îndelungat al vehiculelor avariate către fabricile din Germania, reducând drastic timpul în care echipamentele sunt indisponibile pe front. „Service Hub Satu Mare” răspunde direct uneia dintre principalele provocări ale armatei ucrainene: menținerea rapidă a funcționalității vehiculelor blindate în condiții de conflict intens.

Orice piesă de schimb sau procedură tehnică poate fi aplicată imediat, sursă foto: Rheinmetall

Cum funcționează centrul de reparații

Rheinmetall a implementat un concept modular și standardizat, ce permite adaptarea rapidă la complexitatea reparațiilor necesare. Structurile prefabricate și echipamentele uniformizate permit tehnicienilor să intervină asupra blindatelor precum Marder 1A3, incluzând reparații ale motoarelor, sistemelor de armament și structurilor de rezistență. Astfel, orice piesă de schimb sau procedură tehnică poate fi aplicată imediat, indiferent de specificațiile loturilor de vehicule livrate, potrivit Defense România.

Germania a livrat deja peste 250 de blindate Marder Ucrainei, iar alte vehicule au fost transferate din stocuri prin mecanismul „ring exchange”. Cu un grad ridicat de uzură raportat pe front, cauzat de mine și focuri de artilerie, un punct de reparații aflat atât de aproape de zona de conflict joacă un rol esențial.

Capacitatea Ucrainei de a menține operaționale vehiculele existente este acum mai importantă decât numărul total de blindate recepționate, iar centrul de la Satu Mare ajută la atingerea acestui obiectiv prin eficientizarea lanțului logistic.

Gigantul german Rheinmetall AG conduce o serie de investiții majore în ambele țări, ca parte a unui efort mai amplu de a acoperi deficitul critic de proiectile din Europa. Foto: Shutterstock

România, pilon logistic pe flancul estic al NATO

Pe lângă blindatele Marder, centrul din Satu Mare este echipat să gestioneze și alte echipamente grele utilizate pe front, precum tancurile Leopard 2, Challenger, transportoarele blindate Fuchs sau camioanele militare. Astfel, România își consolidează poziția de pilon logistic pe flancul estic al NATO, contribuind la o strategie de sprijin militar durabilă pentru Ucraina.

România și Bulgaria vor beneficia de investiții de miliarde de euro din partea gigantului militar german Rheinmetall

Uniunea Europeană investește miliarde de euro pentru a revitaliza și moderniza industria de muniție din Bulgaria și România, țări cu o moștenire semnificativă în acest domeniu din era sovietică. Potrivit Bloomberg, gigantul german Rheinmetall AG conduce o serie de investiții majore în ambele țări, ca parte a unui efort mai amplu de a acoperi deficitul critic de proiectile din Europa.

În România, Rheinmetall a semnat în august 2025 un acord pentru o nouă fabrică de pulbere de gloanțe în valoare de 550 de milioane de euro. Compania germană va deține 51% din acest proiect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE