Ce scrie negru pe alb în bugetul Pirochim

Potrivit Profit.ro, compania Pirochim SA Victoria, sub Ministerul Economiei, are în bugetul pe 2025 cheltuieli de investiții de 575 de milioane de lei, cu venituri din activitatea curentă de 5,6 milioane de lei și cheltuieli de 7,4 milioane de lei, adică o pierdere de circa 1,8 milioane de lei, similar cu anul trecut.

În iunie 2025, acționarii au aprobat majorarea capitalului social cu 479,3 milioane de lei din fonduri ale Ministerului Economiei, bani destinați investițiilor „necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională”, precum armament, muniție sau materiale de război. Capitalul social a urcat aproape de 600 de milioane de lei. Nu e clar, deocamdată, dacă sumele au fost virate efectiv în conturile companiei.

Fabrica de pulberi: cât costă, cine o face, când pornește

România și Rheinmetall au semnat un acord-cadru pentru o fabrică de pulberi pentru muniție evaluată la 535 de milioane de euro. Construcția este programată să înceapă în 2026 și să dureze trei ani. La operare, uzina ar urma să aibă aproximativ 700 de angajați, potrivit comunicărilor oficiale.

Proiectul are asigurată o finanțare europeană nerambursabilă de 47 de milioane de euro, alocată în 2024 pentru această investiție.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Amplasamentul este pe platforma Viromet (Victoria), expropriată de Guvern la finalul lui 2024 pentru obiectivul „Fabrica de Pulberi Victoria”. Procedura a vizat aproximativ 370 de hectare și 651 de clădiri pe teritoriul județelor Brașov și Sibiu. Contestațiile Viromet au blocat temporar proiectul, dar autoritățile susțin că piedicile s-au ridicat între timp.

Cum ar arăta banii după pornirea producției

După ce fabrica va intra în funcțiune, Pirochim-Rheinmetall ar urma să obțină vânzări anuale de peste 601 milioane de lei și profit net de peste 118 milioane de lei, conform estimărilor citate în documentele publice.

Ministrul Radu Miruță afirmă că a renegociat condiții mai bune pentru statul român în parteneriatul cu Rheinmetall:

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». (…) Am obținut pentru România: drept de veto asupra deciziilor majore; obligativitatea implicării furnizorilor români; costuri de licență corecte; o participație clar cuantificată. (…) Negocierile au dus la o economie de peste 93 de milioane euro pentru statul român”.

Războiul din Ucraina a forțat Europa să-și refacă rapid capacitățile de producție pentru muniții. Noua fabrică din România ar produce pulberi/propulsoare necesare atât intern, cât și pentru regiune, parte a efortului european de a crește producția de apărare.