Preoții implicați în conflict sunt Dmitro Koshka, de la Biserica Nașterea Maicii Domnului, parte a bisericii ortodoxe din Ucraina, și Viktor Talko, protopop în cadrul bisericii ortodoxe ucrainene afiliată Moscovei.

Koshka, în vârstă 42 de ani, îl acuză pe Talko, în vârstă de 67 de ani, care slujește la Biserica Arhanghelului Mihail, că i-a îndrumat pe soldații ruși să-l atace în timp ce aceștia controlau zona, la începutul lunii martie.

„Am primit un apel de la luptătorii apărării teritoriale, pentru că sunt și membru al apărării teritoriale Borodianka. Au spus că îmi cer să-mi părăsesc casa pentru că preotul de la Moscova a primit soldați ruși și a cooperat cu ei”, povestește părintele Koshka, adăugând că a plecat a doua zi de dragul soției sale și al fiicei lor, spre Piskivka, un sat aflat la aproape 25 de kilometri nord-vest de Borodianka.

„Apărarea teritorială mi-a spus că atunci când soldații ruși au venit la biserică să mă caute, au arătat tuturor datele mele personale, chiar și cele din pașaport. Aveau toate informațiile despre mine”, continuă preotul, care a fost și deputat al consiliului municipal, motiv pentru care accesul la datele sale este destul de ușor.

„Dar soldații ruși nu le-ar fi găsit niciodată singuri, au fost ajutați de preotul rus. Le-a dat toate aceste informații… Îl cunosc foarte bine”, continuă Koshka.

În același timp, el îl acuză pe preotul Talko, fără să prezinte dovezi, că i-a adăpostit pe soldații ruși în biserica lui și, împreună cu fiul său, i-a ajutat să-și țină echipamentele militare la ferma sa.

„După aceea, le-a pregătit mâncare, i-a hrănit, au petrecut noaptea acolo. Pe scurt, i-a cunoscut ca prieteni apropiați. Toată lumea știe despre asta și toată lumea a văzut-o”, mai afirmă Dmitro Koshka.

Peste 100 de civili ar fi fost păcăliți în acest fel, iar preotul Talko ar fi încercat să fugă, dar a fost prins în cele din urmă și a intrat în atenția SBU (serviciile secrete ucrainene – n.r.).

Viktor Talko respinge cu fermitate toate aceste acuzații și spune despre colegul lui că este „bolnav spiritual” și caută să stârnească dușmănia, acuzându-l pe nedrept că este un agent al armatei ruse.

El a negat că a fugit, spunând că a fost preluat de serviciile secrete ucrainene pe 2 aprilie, a doua zi după retragerea forțelor ruse din Borodianka, și interogat timp de șase zile într-un gimnaziu din Kiev.

Preotul afirmă că doar a încercat să ajute localnicii cerând făină de la ruși și a negat că le-a dat invadatorilor informații despre Koshka.

Nu am probleme cu guvernul ucrainean. Mă acuză că am colaborat cu forțele de ocupație ruse. (…) Am apelat la soldații ruși doar pentru ajutor pentru civilii ucraineni. Nici eu nu am hrănit soldații ruși. Am hrănit civili obișnuiți. Am cerut făină de la soldații ruși pentru a coace pâine pentru oamenii din biserica noastră.

Preotul Viktor Talko: