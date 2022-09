„De ce trebuie să mergem la acest război?”, întreabă cineva. „Pentru că este un război pentru viitorul nostru!”, spune ofițerul, care nu înțelege de ce bărbații nu vor să intre în război pentru a respecta mobilizarea parțială decretată de Vladimir Putin.

„Bunicul meu a luptat pentru Patria Mamă. Între 1941-1945 a fost război. Acum nu este război, este politică”, strigă altcineva.

„Nu există război? Ești o persoană alfabetizată? Te-ai dus la școală? Te-ai uitat la televizor?”, replică, exasperată, femeia.

„Când vor începe să ne asuprească, atunci vom merge să luptăm! Deocamdată, du-te și luptă-te tu!”, i s-a răspuns femeii.

Filmarea a fost publicată și de redactorul-șef al serviciului belarus independent de presă Nexta, Tadeusz Giczan.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don’t want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don’t even have a present, what future are you talking about,” replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN