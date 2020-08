Scandal în cazul focarului de la Spitalul de Psihiatrie Schitu. Familiile acuză că nu își pot lua rudele neinfectate acasă: „Pacienții stau afară ca sardinele și joacă table”

Spitalul de Psihiatrie Schitu-Greci este în carantină de marțea trecută, după ce zeci de persoane, atât angajați, cât și beneficiari, au fost confirmați cu noul coronavirus.



„La momentul de față sunt 17 angajați asimtomatici toți, alte trei teste incerte la angajați, restul până la 161 negativi, iar la pacienți sunt 23 de pacienți confirmați, din care am avut una cu cormobidități grave care a mers la Slatina”, a declarat pentru Libertatea Sorin Brătoi, managerul spitalului.

Primul caz confirmat oficial a fost la o pacientă în vârstă de 73 de ani. În data de 31 iulie ea a fost trimisă la spital cu febră și insuficiență respiratorie, iar pe 1 august a aflat că este infectată cu Covid-19. Atunci spitalul a luat decizia ca toți pacienții care au intrat în contact cu ea să fie izolați într-un pavilion separat. Tot pe 1 august, conducerea spitalului a informat și DSP.

Surse: Primul caz ar fi fost confirmat de fapt pe 27 iulie

Numai că surse medicale susțin pentru Libertatea că primul caz de coronavirus ar fi fost confirmat de fapt pe data de 27 iulie. E vorba despre un asistent care a intrat în contact cu soția sa, infectată cu coronavirus, care lucrează la SJU Slatina.

„Ei au avut de pe 27 iulie primul caz confirmat de infirmier, nu au luat nici o măsură. Au susținut că au sunat la DSP și că nu le-a răspuns nimeni până pe data de 2 august. Nu au spus la nimeni până când o pacientă a fost transferată la ATI Slatina, Spitalul Județean cu simptome grave de Covid-19”, acuză sursele citate de ziar.

Măsurile luate de DSP Olt după explozia numărului de cazuri

Rudele nu își pot lua pacienții acasă

Când au aflat că în unitatea medicală sunt cazuri de coronavirus, familiile celor internați au vrut să-și externeze rudele pentru a nu se infecta, însă s-au lovit de refuzuri.

„Eu voiam să-l externez pe tatăl meu pentru că i-am găsit un azil privat bun pentru că nu prea mai poate singur. L-am dus la spital când a început starea de urgență pentru a-l proteja. Eu nu pot să îl iau de acolo, în momentul de față ei sunt într-un focar, iar noi nu putem să-l luăm. Spitalul nu mai poate să facă nimic din cauza DSP-ului”, a declarat fiica unui bărbat care se află internat în acest moment la Spitalul de Psihiatrie.

Medic epidemiolog, mesaj pentru fiica unui pacient: „Nu forțați mâna destinului”

Aceasta a luat legătura cu DSP Olt, acolo de unde ar fi primit un răspuns incredibil de la medicul epidemiolog de la DSP Olt, Marinela Madan, i-a oferit un răspuns halucinat femeii care a vrut să-și externeze tatăl pe data de 7.08.2020, atunci când a depus o solicitare către DSP. I s-a comunicat că va primi un răspuns vineri după-amiaza, numai că acesta nu a mai venit. Așa că a sunat-o a doua zi pe Madan.

„Este sâmbătă după-amiază, toți avem o viață personală. Eu am plecat aseară la 22:00, mâine dimineață sunt în unitate v-am spus că vă fac un punct de vedere, un răspuns. Nu forțați mâna destinului pentru că nu e frumos ce faceți”, a spus Marinela Madan într-o discuție telefonică cu fiica pacientului.

Medicul epidemiolog Marinela Madan i-a oferit un răspuns nervos unei femei care încerca să-și externeze de vineri tatăl Foto: Adevărul

Ziarul a încercat să o contacteze pe Marinela Madan, fără succes însă.

Spitalul în carantină, pacienții stau înghesuiți în curtea unității medicale

Mai mult, familiile acuză că deși spitalul a fost carantinat de marți, pacienții au ieșit afară în curte și au stat unii în alții.

„Tatăl meu stă în salon cu 3 persoane. Pacienții sunt toți afară, ca sardinele, joacă table, joacă șah și pacienții nu au măști. Zilele trecute, cadrele medicale nu aveau vizieră și mască. Mi s-a spus că se poate infecta într-o săptămână”, a mai spus femeia.



Managerul spitalului, Sorin Brătoi, contrazice această variantă și susține că a luat toate măsurile de izolare a celor infectați.

„Am restricționat accesul și în curte pe zone teritoriale pentru că am pacienți testați, toți sunt negativi și sunt izolați în pavilioane. Și am un pavilion întreg și o aripă în care sunt izolați pozitivi și contacții. Pacienții de când au început să facă febră i-am izolat și am cerut testarea lor”, a mai punctat managerul.

Sorin Brătoi, managerul Spitalului de Psihiatrie Schitu-Greci, susține că a izolat pacienții infectați cu coronavirus de cei negativi

Numai că o fotografie făcută joi (adică la două zile după ce ar fi fost luate măsurile de restricție), în care mai mulți pacienți apar în curtea instituției, îl contrazice pe Brătoi.

Imagine de la Spitalul de Psihiatrie Schitu-Greci, surprinsă joi, când unitatea medicală era deja în carantină

Conducerea spitalului și DSP își pasează pacienții, Arafat anunță verificări

În ceea ce privește dorința familiilor de a-și externa rudele, managerul unității medicale susține că decizia de externare aparține DSP-ului.

„Asta nu e decizia mea, este decizia DSP-ului și nu a fost de acord”, a explicat acesta.

Aceeași idee a fost enunțată și de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, cel care are în administrare unitatea medicală.

„Decizia nu mai este la noi, aparține DSP-ului. (…) Spitalul aparține administrativ de Consiliul Județean Olt, eu sunt coordonatorul principal de credite, noi ne ocupăm de investiți. Nu decidem noi cine se externează și cine nu. Marius Oprescu, președinte CJ Olt

Cei doi sunt contraziși însă de directorul DSP Olt, Elena Ioniță, care susține că decizia de externare ține de medicul curant.

„Dacă medicul specialist, psihiatru recomandă că pacientul respectiv poate să-și urmeze tratamentul acasă și poate să aibă cineva în grijă, eu o să dau o decizie. Pentru că așa este legea 136 așa spune, dacă infecționistul recomandă că pacientul să se ducă acasă, supravegheat de un aparținător, eu dau decizia de carantinare la domiciliu. Răspunderea este a medicilor curanți, așa spune și legea”, a explicat Elena Ioniță pentru Libertatea.

În acest caz, Raed Arafat, șeful DSU a declarat pentru ziar că va dispune verificări.

DSP nu a trimis toate rezultatele testelor către spital

Nu este singurul aspect asupra căruia conducerea unității medicale și DSP-ul nu au căzut de acord. Managerul unității medicale, dar și familiile unor pacienți au acuzat că testele recoltate marți de DSP nu au sosit nici până azi.

„Mai am teste recoltate marți și nu au venit nici până la ora actuală. Am sunat la DSP de nu știu câte ori, au venit, au recoltat și mi le-au trimis rând pe rând, bănuiesc că sunt foarte aglomerați și ei”, a explicat Sorin Brătoi.

Conducerea DSP spune însă că spitalul a primit toate rezultatele testelor.

„Cum să nu ajungă rezultatele pentru că ei știu câți pozitivi au la momentul actual? Testele personalului medical și asistenților: au fost făcute 223 de teste, cu tot cu asistați, 190 sunt lucrate din care 42 pozitive, 32 sunt în așteptare. Au mai fost recoltate și vineri, au fost 62, respectiv 64 de teste, s-au lucrat 30 și mai sunt în așteptare 32”, a explicat Elena Ioniță.

De asemenea, Elena Ioniță a transmis că vineri a trimis o echipă în inspecție la unitatea medicală, iar o anchetă epidemiologică este în curs.

Localitatea se află în carantină, de duminică

Duminică, de la ora 19:00 localitatea Greci a intrat în carantină din cauza focarului de infecție de la Spitatul de Psihiatrie.

„Decizia s-a luat în baza adresei pe care a trimis-o DSP către Institutul Național de Sănătate Publică, având în vedere că 10 angajați ai spitalului Schitu Greci de Psihiatrie sunt din acel sat care s-a carantinat”, a explicat Marius Oprescu, șefu CJ Olt.



