Conform înregistrării prezentate de Rareș Bogdan, Ion Iliescu a discutat pe larg despre Liviu Dragnea și despre criza actuală cu care se confruntă Partidul Social-Democrat.

Ion Iliescu a vorbit cu jurnaliștii francezi despre criza din interiorul PSD și a spus despre Liviu Dragnea că „A venit din Partidul Democrat”. În opinia sa, PSD nu a trecut până acum printr-o perioadă atât de complicată, iar excluderile din partid sunt „un spectacol jenant”.

„Dragnea a venit din Partidul Democrat. De câțiva ani nu mai am nicio legătură cu partidul, m-am retras ca pensionar. În PSD nu au loc discuții la dimensiunile necesare. În PSD nu mai există acea legătură solidă de încredere reciprocă între toţi membrii partidului. Se poartă discuții mai puține decât în perioada mea. Forța PSD era încrederea între membri. În PSD nu mai există încredere reciprocă. Nu mai există acea legătură solidă între membrii partidului. Aceasta este slăbiciunea. Sunt mulți oameni de calitate în partid. Există facturi interioare care se manifestă si azi. Poziția personală a lui Dragnea, cu problemele sale juridice, a creat fracturi interne în PSD. Nu cred că a existat o perioadă atât de complicată. E un spectacol jenant în partid. Unii membri au intrat în conflict cu conducerea partidului. Este un moment de criză pentru conducerea partidului”, a spus Iliescu.

Ion Iliescu vorbește și despre ce ar trebui să reprezinte un Congres în PSD și critică spectacolul care a luat locul centrului de dezbatere.

„Un Congres ar trebui să fie rezultatul unui proces anterior de promovare în partid. Congresul este rezultatul unui proces, iar acest lucru nu există. Lipseşte o discuţie permanentă, o dezbatere. Toţi sunt preocupaţi de spectacol, nu de congres. Congresul trebuie să fie un for central de dezbatere. Mulţi se limitează la spectacol. Unii membri au intrat într-un conflict cu conducerea”, a adăugat Iliescu.

În plus, el a vorbit și despre a;a-numitul „stat paralel”, despre care spune că nu există.

„Slăbiciunea forţelor politice poate crea un vid care, bineînţeles, poate crea posibilitatea ca forţe rebele, forţe necontrolate să creeze această imagine a unui „stat paralel”. Nu există. Întotdeauna, când forţa centrală, forţa politică importantă a ţării, dă dovadă de slăbiciune, sunt oameni care pot şi umplu acest…”, a spus Ion Iliescu.

Ion Iliescu a negat declarațiile făcute pentru Le Figaro

Ion Iliescu a negat declarațiile pe care le-ar fi făcut pentru cotidianul francez Le Figaro, pentru care a afirmat că PSD trăiește cea mai gravă criză politică a sa și că problemele juridice ale lui Liviu Dragnea au creat fracturi interne în partid. De cealaltă parte, jurnalistul Paul Gozighian, cel care a realizat interviul, a explicat că este posibil ca fostul președinte să nu-și amintească afirmațiile făcute. El a anunțat că va publica înregistrarea interviului.

Pe blogul personal, fostul președinte a precizat că a citit „cu uimire amestecată cu dezgust un soi de compilaţie despre PSD şi despre situaţia politică din România” și acuză Le Figaro de război mediatic.

În replică, Paul Gozighian, jurnalistul Le Figaro care a realizat interviul cu Ion Iliescu, a declarat, luni seară la Realitatea TV, că este foarte posibil ca fostul preşedinte să nu îşi amintească faptul că a dat acest interviu.

Iată, mai jos, interviul în format text susținut de Ion Iliescu pentru jurnaliștii de la Le Figaro

Jurnalist: Cum a ajuns partidul să aibă pe cineva (Liviu Dragnea – n.r.) care, din punctul meu de vedere, nu este la nivelul predecesorilor?

Ion Iliescu: A venit din Partidul Democrat. A fost membru al Partidului Democrat al lui Petre Roman.

Jurnalist: Dacă înţeleg bine, vreţi să spuneţi că partidul pe care l-aţi înfiinţat avea, nu aş spune o şcoală de partid, dar membrii partidului avea o unitate ideologică, un fel de a face lucrurile. Celelate partide sunt doar oamenii care se găsesc împreună. Toate celelate partide româneşti. Aşa este? Şi nu există această şcoală de gândire, această transmitere către generaţiile mai tinere pentru o cale comună?

Ion Iliescu: Pe de o parte este o evoluţie a acestui partid, Frontul Salvării Naţionale, care, după ruptura interioară cu Petre Roman, care a creat Partidul Democrat, ce se opunea Partidului Social-Democrat, cu care am continuat – dar eu sunt prieten cu Petre Roman, după ce a trecut această perioadă.

Jurnalist: A trecut la vârsta adultă, în cele din urmă

Ion Iliescu: Suntem colegi la Institutul Revoluţiei Române, de exemplu . În acest context trebuie privit şi domnul Dragnea, care a fost membru al Partidului creat de Petre Roman.

Jurnalist: Pentru că îl cunoştea pe Petre Roman?

Ion Iliescu: Nu ştiu dacă au avut o relaţie personală. Dar…

Jurnalist: Trecea pe acolo şi apoi a venit în PSD?

Ion Iliescu: A fost membru al Partidului Democrat, creat de Petre Roman, pentru a face un front comun împotriva Frontului Salvării Naţionale, devenit apoi Partidul Social-Democrat.

Gelu Voican-Voiculescu: Chestiunile legate de persoane contează mai mult decât chestiunile de doctrină. Acesta este marele defect al vieţii noastre politice.

Ion Iliescu: Cred că întotdeauna, în viaţa politică, influenţa personalităţilor este foarte importantă.

Jurnalist: Dar el, în calitate, de lider al partidului, conduce Guvernul. Se vede cu ochiul liber. Ceea ce, aş spune, nu este foarte sănătos. Trebuie să existe o împărţire a rolurilor, nu?

Ion Iliescu: Bineînţeles. Eu am condus o perioadă destul de lungă partidul. Am avut funcţii în stat, chiar şeful al statului. Chiar dacă a fost o perioadă în care nu am fost ales, am avut activităţi în stat şi am rămas şi în partid. Dar m-am retras din această poziţie de prim-plan, ancorată în realitatea concretă. De câţiva ani nu mai am nicio legătură cu partidul, pentru că m-am retras ca pensionar.

Jurnalist: Cum se iau deciziile astăzi? Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi. Dragnea decide tot, iar ceilalţi sunt obligaţi să spună „da” sau pot exista discuţii, permite discuţiile?

Gelu Voican-VoiculescU: Este o alianţă, suntem legaţi de celălalt partid liberal, ALDE, adevăraţii liberali, nu cei care au intrat în siajul mişcării populare

Gelu Voican-Voiculescu: ALDE este mai mic, dar este în creştere şi se consultă cu liderii… Nu este singur.

Ion Iliescu: Iar liderul acestui partid, ALDE, Tăriceanu, este un om cu o mare experinţă politică. Am colaborat cu el imediat după Revoluţie. El era în Partidul Naţional Liberal. Preşedinte era domnul Radu Câmpeanu.

Jurnalist: Dar în partid se poartă discuţii?

Ion Iliescu: Din păcate nu la dimensiunile necesare pentru responsabilităţile sale. Este o opinie.

Jurnalist: Credeţi că se poartă mai puţin discuţii acum decât în perioada dumneavoastră?

Ion Iliescu: Da. Şi în plus nu mai există acea legătură solidă de încredere reciprocă între toţi membrii partidului. Noi am promovat acest lucru şi a fost forţa partidului nostru în toată perioada de după Revoluţie. Încrederea eternă din partid, între membri, de la lideri până jos, până la final. A fost forţa partidului nostru, această unitate şi această solidaritate, responsabilitatea intelectuală în faţa partidului şi în faţa membrilor.

Ion Iliescu: Aceasta este slăbiciunea şi chiar încrederea reciprocă cred că este puţin… Pot să emit multe judecăţi, pentru că nu mai sunt…

Ion Iliescu: Sunt mulţi oameni de calitate în partid. Este totuşi cel mai puternic partid, în continuare, şi are cea mai mare influenţă în rândul maselor, în toate categoriile de populaţie. Dar, din păcate există fracturi interioare care se reflectă astăzi. Poziţia personală a domnului Dragnea este destul de complicată, cu aceste probleme cu justiţia.

Jurnalist: În sondaje sunt în scădere, din păcate, din cauza acestui domn, care face să cadă partidul în sondaje, ceea ce face rău, în final…

Ion Iliescu: Aceste probleme personale bineînţeles că….

Gelu Voican-Voiculescu: Dar i-au fost create aceste probleme personale.

Jurnalist: Aceasta este o altă poveste.

Gelu Voican-Voiculescu: Este folosită justiţia în lupta politică. Ceea ce este foarte grav.

Ion Iliescu: De altfel este un fenomen şi o problemă în viaţa noastră generală, această presiune din partea puterii, instrumente judiciare, politice şi aşa mai departe, o presiune împotriva partidului.

Ion Iliescu: Însă, oricum, partidul trebuie să depăşească toate aceste condiţii şi să regăsească un echilibru. Pentru că partidul cred că este încă cea mai puternică formaţiune politică şi are încă susţinerea unei mari părţi a populaţiei, majorităţii.

Jurnalist: Vorbiţi de criză. În ce măsură este comparabilă criza actuală cu trecutul. Spuneţi că partidul a depăşit multe crize. Cu ce este comparabilă (criza din prezent – n.r.)?

Ion Iliescu: Nu cred că a existat o perioadă atât de complicată.

Jurnalist: Estea cea mai gravă criză cu care s-a confruntat partidul?

Ion Iliescu: Bineînţeles.

Jurnalist: Dar dacă aţi fi în locul lui Dragnea acum, ce aţi face?

Ion Iliescu: Este foarte dificil să emiţi judecăţi.

Jurnalist: Vorbiţi adesea de morală. Spuneţi ,,Există morală. Nu putem face orice. Putem face lucruri, dar până la un punct. Dumneavoastră aţi spus acest lucru.

Gelu Voican-Voiculescu: După cum îl ştiu pe domnul Iliescu, cred că, dacă ar fi acum, ar face congres, un mare congres al partidului, pentru a măsura toate curentele de opinie care sunt inerente într-un partid mare, şi pentru a face o sinteză.

Ion Iliescu: Dar chiar şi un Congres ar trebui să fie rezultatul unui proces anterior de promovare în partid a unui cadru deschis de dezbateri, de discuţii.

Jurnalist: Un congres se pregăteşte, se pregăteşte cu cel puţin un an înainte…

Ion Iliescu: Bineînţeles, congresul este rezultatul unui proces, iar acest lucru nu există. Lipseşte o discuţie permanentă, o dezbatere.

Ion Iliescu: Din păcate este un alt aspect. Toţi sunt preocupaţi de spectacol, nu de congres, nu de o dezbatere. Congresul trebuie să fie un for central de dezbatere politică majoră în partid. Însă mulţi se limitează la spectacol, pentru se putea prezenta. Şi nu este un spectacol.

Ion Iliescu: Nu vreau să judec, pentru că nu sunt în interior. Dar oricum este un spectacol jenenat pentru partid tot ce se întâmplă, chiar şi cu aceste situaţii personale. Unii membri au intrat într-un conflict cu conducerea partidului şi cum putem rezolva această situaţie critică.

Ion Iliescu: Din păcate – dacă înţeleg bine situaţia, pentru că relaţiile mele sunt oarecum reduse – nu pot spune că ştiu bine situaţia, dar simt că există încă o forţă reală în partid, în organizaţiile locale, pentru că există o tradiţie care susţine această activitate politică şi există mulţi tineri, membri ai partidului care sunt implicaţi într-o activitate reală şi simt că organizaţiile locale au o existenţă şi o activitate solidă şi o menţin. Sunt multe cadre, oameni cu experienţă pe plan local, care au autoritate. Din păcate, am pierdut această coeziune generală în partid şi această comunicare de la vârf la bază pentru toată această susţinere, care este forţa unui partid.

Dar sper, pentru că văd în continuare că sunt multe resurse şi mulţi tineri care sunt interesaţi de viaţa politică şi nu există alternativă. Singura alternativă este să fie făcute eforturi pentru relansarea unei dezbateri solide în cadrul partidului, de la vârf la bază, pentru a reface legătura şi comunicarea şi pentru a reface cadrul unei activităţi… Pentru că nu există încă o altă forţă capabilă să le răspundă nevoilor societăţii, societăţii româneşti

Ion Iliescu: Este un moment de criză pentru conducerea partidului.

Ion Iliescu: Mulţi oameni vorbesc despre ,,statul paralel”. Eu îmi aduc aminte foarte concret ce înseamnă aceasta, ce înseamnă ,,statul paralel”. Nu este ,,statul paralel”, dar slabiciunea forţelor politice din ţară şi a partidelor poate crea un vid care, bineînţeles, poate crea posibilitatea ca forţe rebele, forţe necontrolate să creeze această imagine a unui ,,stat paralel”. Nu există

Gelu Voican-Voiculescu: Este o reţea de complicitate obscură care … este mai degrabă o aparenţă, dar nu putem fi siguri. Însă ceva există.

Ion Iliescu: Întotdeauna, când forţa centrală, forţa politică importantă a ţării, dă dovadă de slăbiciune, sunt oameni care pot şi umplu acest…

Ion Iliescu: În mod realist, partidul va trebui să îl susţină pe domnul Tăriceanu (la prezidenţiale – n.r.), care are mai multe şanse: nu avem o personalitate din PSD care să aibă susţinerea maselor. Nu suficient. Din păcate.