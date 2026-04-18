Cu o supermajoritate de două treimi în Parlament, Tisza intenționează să adopte reforme pro-europene, inclusiv pregătirea țării pentru aderarea la zona euro. „Accentul se pune pe crearea condițiilor pentru 2030, astfel încât să se poată lua acolo o decizie pozitivă privind introducerea [monedei euro]”, a declarat joi András Kármán. Acesta este considerat favorit pentru funcția de ministru de finanțe în noul guvern.

Totuși, Kármán a subliniat că 2030 nu este încă o dată oficială și că adoptarea monedei unice ar putea avea loc mai devreme, dacă situația economică va permite. În prezent, însă, Ungaria nu îndeplinește criteriile de la Maastricht necesare aderării la zona euro, conform unui raport al GKI Economic Research din 15 aprilie.

Raportul arată că, deși populația susține tranziția, care ar reduce costurile de împrumut și tranzacțiile, o politică monetară independentă pierdută ar putea crea riscuri, precum inflație sporită și dezechilibre economice, în lipsa unui management economic coerent.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE