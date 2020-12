Diana Șoșoacă, reprezentanta AUR, senatoare aleasă în Parlamentul României, a participat joi seară la emisiunea Sinteza Zilei de pe Antena 3. Prezentă în studio, aceasta a intrat într-un schimb dur de replici cu deputatul UDMR de Bihor, Szabó Ödön, aflat în direct, prin Skype. Totul de la informația moderatorului că Ödön ar urma să fie noul ministru al educației din România.

Libertatea vă prezintă zece minute din dialogul celor doi politicieni, prezenți în cadrul emisiunii de la Antena 3.

„Nu domnule, nu vă permit să vorbiți”

Szabo Odon: – Doamna avocat, chiar de Ziua Drepturilor Omului spune niște lucruri neadevărate. Ați apărut într-un ziar central alături de un infractor, condamnat.

Diana Șoșoacă: -Despre cine vorbiți dumneavoastră?

S.O.: – Dacă vreți vă trimit linkul.

D.Ș.: – Nu vreau, dacă faceți niște afirmații susțineți-le. Cine este infractorul?

S.O.: – Acum vă spun. Este vorba de… Mihai Lasca. Parlamentar AUR de Bihor și sunteți împreună în poză, în gara din Oradea.

„Unde erați de 1 Decembrie?”

De la infractori, s-a trecut rapid la întrebări legate de ziua de 1 Decembrie.

Diana Șoșoacă: -Apropo de Drepturile Omului, dumneavoastră unde erați la Alba Iulia, de 1 Decembrie?

Szabo Odon: -Eu n-am intrat peste dumneavoastră.

D.Ș.: De ce nu sărbătoriți Ziua Națională de 1 Decembrie?

S.O.: Doamnă avocat…

D.Ș.: -Nu domnule, nu vă permit să vorbiți.

S.O.: -Fiți calmă!

„Țipând nu ajungeți nicăieri”

Încet, încet, tonul vocilor a crescut.

D.Ș.: -Dumneavoastră distrugeți Ziua Națională a României!

S.O.: -Fiți calmă! Fiți calmă, doamna avocat.

D.Ș.: – Unde erați de 1 decembrie? Noi eram în horă!

S.O.: – Ați fost cu un infractor în gara din Oradea. Am poza.

D.Ș.:- De ce nu ați fost cu noi în horă, de 1 Decembrie, la Alba Iulia?

S.O.:- Doamna avocat, susțineți un avocat în poză și în Parlament.

D.Ș.: -Nu puteți să spuneți că este infractor când nu are o condamnare definitivă.

S.O.: -Eu nu am intrat peste dumneavoastră.

D.Ș.: -Dacă nu cunoașteți termenii juridici veniți la mine că vă dau o consultanță gratuită.

S.O.:- Țipând nu ajungeți nicăieri.

D.Ș.: – Unde erați pe 1 Decembrie?

S.O.: – E condamnat definitiv!

D.Ș.: –Nu este! Revenind, nu credeți că era obligația dumneavoastră de cetățean român să fiți la Alba Iulia, cu noi, de 1 decembrie să facem Hora Unirii?!

Urmează jignirile

Imediat, tonul s-a încins și mai tare și s-a trecut la invective.

Szabo Odon: – Doamna avocat, nu fiți o țață la televizor! Nu fiți o țață!

Diana Șoșoacă:– Dumneavoastră vă bateți joc români și de România.

S.O.: Doamna avocat, sunteți o țață la televizor. Îmi cer scuze…

D.Ș.: Dumneavoastră măsurați-vă cuvintele… –

„Ați depășit toate limitele bunului simț”

S.O.: – Doamnă, cei cinci ani de acasă, șase, șapte…

D.Ș.: – Sunteți într-un stat paralel statului român. Vă rog frumos mai întâi să vă identificați etnia și apartenența.

S.O.: – Aveți puțin bun simț!

D.Ș.: – Nu, dumneavoastră să aveți bun simț pentru cetățenii românii.

S.O: – Aveți bun simț…

D.Ș.: – Nu eu am afirmat…

S.O.: – Așa vorbiți și acasă cu soțul?

D.Ș.: – Eu vă spun că ați depășit toate limitele bunului simț.

S.O.: – Chiar așa…

D.Ș.: – Nu vă las să vorbiți.

S.O.: – Sunteți o țață de la piață…

D.Ș.: – Țațe sunt persoanele din partidul dumneavoastră care militează împotriva poporului român.

S.O.: – Dar chiar nu vă puteți potoli? Îmi cer scuze… Închideți puțin ochii. Ieșiți din film!

D.Ș.: – Ieșiți dumneavoastră din statul paralel. Ieșiți din statul paralel, poate v-ar folosi!

S.O.: -Puțin din film…

„Nu vă identificați cu nația română”

Diana Șoșoacă: – Stimate domn, aveți grave probleme. Nu vă identificați cu nația română și aveți grave probleme.

Szabo Odon: – Nu mă jigniți…

D.Ș.: – Cu un asemenea limbaj nu vă vreau la Ministerul Educației.

S.O.: – Nu mă jigniți… Știu mai multă istorie a românilor decât știți dumneavoastră, pentru că sunt istoric.

D.Ș.: – Faceți acuzații fără fundament! Vorbim două ore unu peste altul dacă vreți!

S.O.: – Nu mă jigniți și nu fiți arogantă.

D.Ș.: – Arogant sunteți dumneavoastră de 31 de ani!

S.O.: – Gata! Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră. (n.r. cesaj către moderatorul emisiunii)

D.S.: – În ce limbă?

S.O.: – În limba în care mă înțelegeți și dumneavoastră…

D.Ș.: – Dumneavoastră vorbiți o limbă pe care nu o pot pricepe.

S.O.: – Wooow! Atunci e problema percepției dumneavoastră.

„Nu aveți cei șase ani de acasă”

D.Ș.: – Nu! E despre cum vă exprimați și ce anume transmiteți.

S.O.: – Doamna avocat, nu vedeți cât de penibilă sunteți?

D.Ș.: – De ce îmi adresați întrebări?

S.O.: – Mă întrerupeți. Nu aveți cei șase ani de acasă.

D.Ș.: – Eu am cei șapte ani de-acasă. Dumneavoastră nu aveți nici cinci.

SO: – La noi e cu șase ani.

D.Ș.: – La dumneavoastră toate sunt altfel. Aveți alte reguli de 31 de ani. Vă urmăresc…

SO: -Asta este. Asta-i Transilvania!

