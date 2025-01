Călin Georgescu, pe primul loc în sondajele lui Nicușor Dan

Concluzia a fost că în acest moment Călin Georgescu este pe primul loc în toate sondajele, inclusiv la capitolul încredere.

„Informația cea mai relevantă pe întrebarea pe care mi-o puneți este dacă o să candideze sau nu Călin Georgescu, care în momentul de față, în toate sondajele, este în topul preferințelor românilor. Am făcut un sondaj, am cercetat mai multe lucruri. Am cercetat notorietate, da, și în care cumva, firesc, toți oamenii de care vorbim, inclusiv eu, avem o notorietate destul de mare”, a spus Nicușor Dan, cel care va candida ca independent.

Întrebat cum arată top 3 politicieni în privința notorietății, edilul a răspuns că acest clasament este ocupat de premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, cu peste 98%, și de președinta USR, Elena Lasconi, și Călin Georgescu, ambii cu același nivel de notorietate.

„Pe încredere, Călin Georgescu este omul, românul cu cea mai mare încredere din clasa politică. El are, într-un sondaj pe care l-am făcut, cam 36-38% încredere și următorul este pe la 26, 28, cam așa. Deci 10 procente distanță”, a subliniat edilul, care a precizat că următorii sunt George Simion, apoi foarte aproape Ilie Bolojan și el.

Cu referire la intenția de vot, Nicușor Dan a răspuns: „Fără discuție, primul este Călin Georgescu, în ipoteza în care candidează, cu undeva peste 40%. Și următorii Crin Antonescu și cu mine. Călin Georgescu peste 40% sau în jur de 40% și Crin Antonescu și cu mine între 15% și 25%, cam așa”.

Primarul general a afirmat că Marcel Ciolacu nu a fost testat în intenția de vot, pentru că șeful PSD a spus că nu va candida.

Nicușor Dan a anunțat pe 16 decembrie 2024 că va candida independent la alegerile prezidențiale 2025, dar a precizat că își dorește să fie susținut de PSD-PNL-UDMR.

Crin Antonescu s-a autosuspendat, PNL îl vrea candidat, PSD tace

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio Hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit însă că alegerile prezidențiale pot fi amânate până spre vară, dacă Executivul condus de Ciolacu nu dă HG-ul săptămâna viitoare.

De asemenea, Bolojan a subliniat că, pentru PNL, Crin Antonescu rămâne candidatul comun al coaliției, deși acesta s-a autosuspendat.

În schimb, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus pentru Libertatea, în această dimineață, că deocamdată nu dorește să facă nicio declarație despre acest subiect.

