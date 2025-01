„Desemnarea candidatului am convenit să fie făcută în forurile interne ale fiecărui partid. PNL, imediat ce se va stabili calendarul electoral, va convoca, potrivit Statutului, Consiliul Național pentru a desemna candidatul la funcția de președinte. Asta înseamnă că, în câteva zile, până la 7 zile, domnul Crin Antonescu poate fi desemnat candidatul susținut de PNL”, a spus Ilie Bolojan.

„Din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu este candidatul coaliției, este doar o problemă de a formaliza în interiorul PNL. În interiorul PNL nu există o problemă privind susținerea candidaturii domnului Crin Antonescu. Deci, nu există o astfel de problemă la PNL”, a adăugat el.

Deocamdată, PSD, partid condus de Marcel Ciolacu, nu s-a pronunțat. În schimb, Crin Antonescu a spus ziua precedentă că singurul șef al coaliției pe care nu l-a anunțat de retragere este Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a spus pentru Libertatea, în această dimineață, că deocamdată nu dorește să facă nicio declarație despre acest subiect.

Bolojan a mai spus și că, dacă Executivul condus de Marcel Ciolacu nu dă în câteva zile o Hotărâre de Guvern prin care să bată în cuie datele alegerilor convenite în coaliție, atunci prezidențialele pot fi împinse până aproape de vară.

Ilie Bolojan este președinte interimar al PNL din noiembrie 2024, după demisia lui Nicolae Ciucă.

Crin Antonescu, autosuspendat din calitatea de candidat la prezidențiale al PSD-PNL-UDMR

Crin Antonescu, 65 de ani, a anunțat pe 4 ianuarie că își suspendă candidatura la alegerile prezidențiale și a acuzat, indirect, partidele din coaliție, PSD și PNL, că l-au lăsat singur.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem”, a spus Antonescu la Digi24.

„Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânșii în spate, sunt nehotărâți încă”, a adăugat el, precizând că l-a deranjat și că data alegerilor nu a fost stabilită oficial prin hotărâre de Guvern.

Eu sunt cel care spun, domnilor sau băieţi, mergeţi şi mai gândiţi-vă şi, dacă mai aveţi vreo treabă cu mine, mă căutaţi. Dacă nu, nu, că nu v-am căutat eu. Crin Antonescu:

Decizia a venit la nici două săptămâni după ce a confirmat discuțiile cu PSD și PNL pentru a fi candidat comun la prezidențiale. Pe 22 decembrie 2024, Antonescu a declarat că poartă discuții cu partidele proeuropene privind candidatura sa, așa cum scrisese Libertate, citând surse din ambele partide.

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit în ședința de la Palatul Victoria calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

