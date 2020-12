Situația critică din Cluj-Napoca a fost dezvăluită de deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu, care a lansat și un apel pentru găsirea unui medic care să aibă grijă de bătrâni.

„Acum câteva ore, medicul acestui cămin, Dr Lorant Szentagotai a fost transportat cu Ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca după ce starea lui de sănătate s-a deteriorat din cauza Covid-19 dar și a epuizării excesive”, a scris deputatul USR pe pagina sa de Facebook.

El a spus că doctorul „a rezistat eroic până astăzi, luptând să ajute vârstnicii”.

Deputatul USR mai scrie că vârstnicii din cămin sunt acum îngrijiți de asistente și infirmiere, dar e nevoie și de un medic.

„Sper din toată inima ca vârstnicii din cămin să treacă în număr cât mai mare cu bine peste acest moment extrem de greu și fac un nou apel public la DSP Cluj și Colegiul Medicilor să găsească soluții de îngrijire pentru bolnavii din Cămin, împreună cu conducerea Casei Theodora”, mai scrie el, pe Facebook.

Medicul, înainte de internare: „Lucrez cu masca de oxigen”

Înainte să fie internat, medicul Lorant Szentagotai a vorbit cu jurnaliștii de la Monitorul Cluj despre situația dificilă în care se află. Focarul în cămin izbucnise în urmă cu trei săptămâni, iar în urmă cu zece zile a fost și el infectat.

Sunt într-o stare foarte gravă, lucrez cu masca de oxigen. Încerc să rezolv medicamenele bătrânilor. Încerc să ajut, dar cred că am ajuns în ultima fază, de 10 zile trag așa. Cred că nu am dormit trei ore în total. Acum îmi pun cu masca de oxigen ca să termin astăzi medicamentele. Medicul Lorant Szentagotai, înainte să fie internat:

El a spus că a lucrat aproape încontinuu în această perioadă, deoarece nu a vrut să abandoneze bătrânii.

Recomandări Cum a bătut Bucureștiul orașe precum Munchen și Bruxelles, pentru a deveni gazda unui centru UE cu buget de miliarde de euro

„Pun câte 30 de perfuzii pe zi. Nu mai știu ce e ziua, ce e noaptea. De 2 săptămâni nu am mai stat deloc. Încerc să termin medicamentele de astăzi, am zis că încerc să nu abandonez bolnavii că mi-e milă de ei. Am 70 saturația de oxigen”, a povestit medicul pentru presa locală.

Întrebat de situație, Șeful Direcției de Sănătate Publică din Cluj, Mihai Moisescu, declarase pentru aceeași publicație locală că „nu poate să detașeze personal medical în centrul de vârstnici Casa Teodora fiindcă este un centru privat”.

Citeşte şi:

Containere frigorifice care transportă ton, adaptate pentru vaccinul COVID. Soluția unei companii pentru cea mai dificilă problemă de distribuție

Carantina a fost prelungită cu șapte zile în mai multe localități din Ilfov. Lista comunelor și orașelor vizate de măsură

PARTENERI - GSP.RO Comentariul neașteptat făcut pe post de Emil Grădinescu, în timpul unui meci. „Pancu trimite în teren doi jucători...

PARTENERI - PLAYTECH Scandal uriaș la Antena 3. Ce a făcut Mihai Gâdea în fața Dianei Șoșoacă de la AUR. Nu mai sunt cuvinte...

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2020. Capricornii pot continua seria complicațiilor provocate de cei din anturaj

Știrileprotv.ro Ce au descoperit cercetătorii după aproape 10 luni de pandemie. Nu s-a mai întâmplat de mai bine de 200 de ani