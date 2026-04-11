Compania Rețele Electrice Muntenia a anunțat o serie de întreruperi programate în perioada 13-19 aprilie 2026, necesare pentru efectuarea unor lucrări de reparații, mentenanță și modernizare a infrastructurii.

Reprezentanții companiei precizează că aceste intervenții sunt esențiale pentru a preveni avariile viitoare și pentru a menține capacitatea de alimentare a consumatorilor la parametri optimi.

Pentru o informare clară, vă prezentăm calendarul și zonele afectate de sistarea alimentării cu energie electrică:

Marți, 14 aprilie 2026

Ciorogârla (Ilfov): DJ602 (nr. 64A), străzile Adunați, Zoe Samurcași, A.I. Cuza și arterele adiacente. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Miercuri, 15 aprilie 2026

Corbeanca (Ilfov): Străzile Spicului, Sportului, Molidului, Astrelor, Aleea Veronica și zonele adiacente. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Snagov (Ilfov): Străzile Snagov, Gladiolelor, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Bradului, Gorunului, Castanilor, Pinului, Salciei și împrejurimile. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Joi, 16 aprilie 2026

București, Sectorul 1: Strada Tache Ionescu și strada Mendeleev (segmentul cuprins între str. Tache Ionescu și str. George Enescu). (Interval orar: 09:00 – 17:00)

București, Sectorul 6: Strada Valea Cascadelor și zonele adiacente, inclusiv străzile Oboga și Vulpeni. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Ciofliceni (Ilfov): Șoseaua Ciofliceni și străzile Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Vodă, Avram Iancu, Șerban Cantacuzino, Ioan Vodă, Dimitrie Cantemir, Voievod Glad, alături de străzile adiacente. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Ghermănești (Ilfov): Strada Oituz. Sunt vizați inclusiv agenți economici din zonă (ex. stația Apa și Canal). (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Găneasa (Ilfov): Străzile Pescăriei, Rezervorului și Prelungirea Kontzebue. (Interval orar: 10:00 – 16:00).

Vineri, 17 aprilie 2026

Tâncăbești (Ilfov): Vor fi afectați agenți economici precum Ideal Residence Tâncăbești și Marina Port Tâncăbești, dar și străzile adiacente acestora. (Interval orar: 09:00 – 17:00)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE