Numele lui Averyanov nu este singurul discutat de agențiile de informații occidentale în legătură cu presupusa moarte a liderului Grupului Wagner, dar este suspectat din cauza implicării sale în înlăturarea lui Prigojin din Africa.

Două surse de informații britanice, foste și actuale, au declarat că Averyanov a condus operațiunea de înlocuire a mercenarilor Wagner din Africa cu 20.000 de militari ruși și că avea o „relație ostilă de lungă durată” cu Prigojin.

O sursă din cadrul serviciilor secrete ucrainene a mai precizat că serviciile de securitate ucrainene investighează teoria conform căreia Averyanov ar fi fost implicat în explozia avionului lui Prigojin.

Andrey Averyanov conduce unitatea 29155 din cadrul Direcției principale a Statului Major General rus – serviciile de informații militare rusești.

Potrivit The New York Times și Bellingcat, această unitate specială are legătură cu numeroase crime, inclusiv de otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, în Salisbury, în 2018.

Aceeași unitate este implicată în investigarea unui atentat cu bombă asupra unui depozit de muniții din Vrbetice, Cehia, în 2014, a unei tentative de asasinat asupra unui traficant de arme bulgar în 2015, a unei campanii de destabilizare a Republicii Moldova și a unei tentative eșuate de lovitură de stat în Muntenegru în 2016.

