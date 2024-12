Șefii PSD Sibiu s-au lăudat în campania electorală că Horațiu Potra susține candidații partidului și s-au pozat cu mercenarul care-l păzește pe Călin Georgescu

Venit de nicăieri, șeful mercenarilor români a pierdut postul în fața liberalului la o diferență de doar 226 de voturi, reușind să convingă 7480 de alegători. Zilele trecute a ratat la negocieri funcția de viceprimar din cauza mediatizării apropierii sale de Călin Georgescu, rămânând unul dintre cei șapte consilieri locali PP. Restul, până la 21, aparțin PNL (8), PSD (3), AUR (2) și UDMR (1).

Bogdan Trif, președinte PSD Sibiu (primul din dreapta), Lavina Șandru (a doua de la dreapta la stânga), Horațiu Potra (geacă neagră, în centru), alături de alți susținători PSD, în campania electorală din noiembrie 2024

În campania electorală pentru alegerile parlamentare, Horațiu Potra s-a înscris pe listele PSDI, dar a fost văzut prin județul Sibiu alături de lideri PSD importanți. Cei mai cunoscuți sunt: Bogdan Trif (președinte PSD Sibiu, primul din dreapta în foto 1) – actual deputat, fost ministru al Turismului în perioada lui Liviu Dragnea, după ce anterior fusese comisar general al Gărzii de Mediu; Lavinia Șandru, fostă actriță și realizatoare TV, impusă pe listele PSD la alegerile parlamentare de mogulul media Dan Voiculescu – i-au lipsit câteva voturi pentru a obține un nou mandat; Claudiu Mureșan (președinte PSD Mediaș, foto 3), actual senator, traseist după ce s-a lansat la USR.

Alături de aceștia, în fotografii – care au dispărut astăzi rapid de pe facebook și de pe Instagram – mai apar doi consilieri locali PSD: Liviu Veza (foto1 și 2), respectiv Ionuț Preda (traseist, ex-USR).

În sediul organizației PSD Mediaș, Horațiu Potra, al doilea de la dreapta la stânga, alături de Bogdan Trif,

⁠Ionuț Preda – consilier local PSD – Mediaș (fost USR ) și ⁠Liviu Veza – consilier PSD

Într-o postare din 23 noiembrie, citată de Fanatik, fostul înalt demnitar al statului Bogdan Trif scria: „Horațiu Potra se bucură de o încredere mare în rândul medieșenilor, fiind creditat cu un număr impresionant de voturi la alegerile locale, deși a intrat în cursa pentru Primăria Mediaș extrem de târziu. Acum, el a decis să susțină candidații PSD pentru Parlamentul României pentru că este convins că doar așa Mediașul va primi un real sprijin în vederea implementării proiectelor necesare orașului”. Bogdan Trif nu a răspuns apelurilor Libertatea.

Contactat de ziar, senatorul PSD Claudiu Mureșan a precizat: „Domnul Potra mi-a fost contracandidat la locale, unde eu am obținut 2500 de voturi. Am fost șocat de succesul pe care l-a avut, de încrederea pe care i-au acordat-o oamenii, sunt șocat și de ceea ce văd astăzi în mass- media legat de dânsul. Nu am dorit decât binele medieșenilor, de aceea am fost împreună pe străzi”.

