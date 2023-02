Guterres a precizat că declarația este „atacată din toate părțile”, referindu-se la războiul din Ucraina și la amenințările la adresa drepturilor omului din cauza sărăciei în creștere, a foametei și a dezastrelor climatice.

„Unele guverne o ciopârțesc. Alții folosesc o minge de demolări”, a spus șeful ONU în deschiderea sesiunii anuale a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, adăugând că disprețul și nepăsarea față de aceasta reprezintă „un semnal de alarmă”.

În acest context, Guterres a subliniat că „invazia rusă în Ucraina a declanșat cele mai masive încălcări ale drepturilor omului” la care se poate asista în prezent în lume, „a dezlănțuit moartea, distrugerea și strămutarea pe scară largă”.

Astfel, secretarul general al ONU a constatat că, în timp ce secolul trecut a fost marcat de un progres uimitor în ceea ce privește drepturile omului și dezvoltarea umană, acum „în loc să continuăm acest progres, am intrat în regres”.

Subiectul războiului Rusiei din Ucraina planează asupra reuniunii, care va dura un șase săptămâni. Sesiunea are loc la doar câteva zile după împlinirea unui an de când Rusia a invadat Ucraina, care, potrivit avertismentului șefului ONU pentru drepturi, Volker Turk, arată că, la 75 de ani după ce lumea a convenit asupra universalității drepturilor, „opresiunea trecutului poate reveni sub diferite deghizări”.

După discursurile celor mai înalți responsabili ai ONU, aproape 150 de miniștri și șefi de stat și de guvern urmează să ia cuvântul, virtual sau personal, în primele patru zile ale sesiunii. Printre aceștia se vor număra miniștrii de externe ai Statelor Unite, Chinei, Ucrainei și Iranului. Moscova îl va trimite pe ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov pentru a se adresa personal consiliului joi.

„Credem că Rusia nu merită să stea în sală. Vom acționa în consecință”, a reacționat ambasadorul ucrainean Evgheniia Filipenko.

Una dintre rezoluțiile-cheie va fi cea privind extinderea unei anchete la nivel înalt asupra crimelor comise în Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Așa-numita Comisie de anchetă, care a stabilit deja că Rusia comite crime de război la „scară masivă” în Ucraina, urmează să prezinte un raport cuprinzător consiliului la sfârșitul lunii martie.

Consiliul are pe ordinea de zi și situațiile din Iran, Afganistan, Etiopia, Siria și Israel.

