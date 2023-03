„Vom ridica anumite forțe în Turcia și vom returna statului nostru ceea ce ne aparține din punct de vedere istoric – Constantinopolul”, a declarat Bagdasarov, în cadrul emisiunii „Soloviov Live”. Vladimir Soloviov este considerat prezentatorul favorit al președintelui rus Vladimir Putin.

“Turkey is the historical lands of 🇷🇺. Let’s take advantage of the situation and return our lands,” 🇷🇺 State Duma deputy Semyon Bagdasarov.

He called for an attack on #Turkey and the annexation of Constantinople (Istanbul), while Turkey is still recovering from the cataclysms. pic.twitter.com/gSiZibHXqT