De Cătălin Tolontan,

Atribuită firmei lui Eugen Pîrvulescu în 2010, alimentarea cu apă a două sate din Teleorman s-a plătit cu 1 milion de euro și nu e funcțională nici astăzi

Expertul angajat de DNA spune că 1,4 milioane de lei, 30% din lucrare, au fost plătiți de primărie pe lucrări neefectuate sau neconforme.

Viteza la volan costă în multe feluri.

Miercuri 13 martie 2013, automobilul cu numărul de înmatriculare B999PAA este oprit pe un drum din județul Teleorman pentru depășirea vitezei regulamentare. Mașina este un Audi A7 și la volan este Emilian Mărcușanu, primarul din Olteni, o comună mică și săracă, compusă din 3.000 de suflete care trăiesc la 27 de kilometri nord de Alexandria.

Peste o lună, pe 12 aprilie, primarul este amendat la bordul aceleiași mașini, în Giurgiu.

Pe 8 noiembrie, este oprit de poliție în București, tot pentru viteză.

Pe 4 ianuarie 2014, pe Emilian Mărcușanu îl ia un radar în Prahova.



De fiecare dată, primarul conduce aceeași mașină, Audi A7. În acte, limuzina nu e a lui, ea aparține firmei Pefin Auto Service SRL. Dar va deveni a lui.



Cadoul de 40.000 de euro

În mai 2014, când Pefin Auto plătise deja 23.795 de euro rate de leasing pentru automobil, primarul Emilian Mărcușanu preia gratis Audiul A7. În acel moment, mașina valora aproximativ 40.000 de euro.

Firma care i-a dat cadou automobilul edilului din Teleorman aparținea patronului Eugen Pîrvulescu. Pîrvulescu semnase personal contractul pentru mașina Audi A7 dintre Porche Leasing și Pefin Auto.

Legătura dintre primarul Mărcușanu și Pîrvulescu apare într-un dosar al DNA.



”În perioada 2010-2014, Mărcușanu Emilian, în calitate de primar al comunei Olteni, județul Teleorman, a direcționat ilegal către firme controlate direct sau indirect de Pîrvulescu Eugen, mai multe contracte de achiziție publică, pentru care nu au fost respectatea prevederile OUG 34/2006”

Procurorul DNA:

Astăzi, Eugen Pîrvulescu este senator PNL și se participă la votul pentru instalarea noului guvern.



Expert judiciar: din 4,8 milioane de lei, 1,8 milioane au fost plătiți pentru lucrări neefectuate sau neconforme



Lucrările la care se referă procurorii constau în alimentarea cu apă a rețelei de apă a două sate: Olteni și Perii Broșteni, ambele din comuna Olteni.

În dosarul de la DNA au depus mărturii mai mulți oameni. Unii susțin că, indiferent care erau oamenii din față ai firmelor, cel care decidea era Pîrvulescu.

Contractul a fost semnat în 2013. S-a lucrat în 2014 și în două luni din 2015. În 2016 nu s-a lucrat, apoi s-a mai lucrat un pic în 2017, dar rețeaua nu a fost pusă în funcțiune nici în 2019!

Conform expertului tehnic judiciar angajat de DNA, valoarea decontată de primărie și încasată de firmă a fost de 4,9 milioane de lei și se împarte în:

Valoare lucrări real executate: 3,087 milioane de lei.

Valoare lucrări neexecutate și executate neconform dar decontate 1,493 milioane de lei.

În 2016, Eugen Pîrvulescu este ales senator, pe listele PNL. Dar, conform martorilor audiați de procurori, el a continuat să ia deciziile în firmele pe care le deținuse.



”După luna octombrie 2016, domnul Eugen Pîrvulescu a devenit senator în Parlamentul României, dar tot el era persoana care lua toate deciziile în cadrul Pefin general Prod SRL”

Inginerul Maria Velcea

Maria Velcea a fost inginerul de șantier angajat de către primăria Olteni. Ea povestește procurorilor că și-a dat seama că tot senatorul Pîrvulescu ia deciziile în firmă pentru că ”eu când discutam cu Ciupercă Cătălin sau State Marius aceștia îmi spuneau că înainte de a lua decizii trebuie să îl informeze pe Pîrvulescu Eugen acestea fiind factorul decizional”.

Velcea a fost și la o discuție între oamenii firmei și primarul Emilian Mărcușanu. În acel moment, șefii companiei i-au spus edilului comunei Olteni că ”persoana care decide totul în firmă” este senatorul Pîrvulescu.



Pe baza documentelor și a acestor mărturii, Pîrvulescu este urmărit penal încă din vara lui 2018 pentru cumpărare de influență, pentru că i-a dat în folosință primarului mașina Audi A7.



Alături de politician mai sunt urmăriți penal primarul Mărcușanu pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, plus oameni din primărie și din firma senatorului.

Senatorul Eugen Pîrvulescu a fost chemat pe 27 iunie 2018 la DNA, ca suspect, și a refuzat să facă declarații.

Din acel moment, el susține că nu știe ce s-a întâmplat cu dosarul.

Libertatea a stat de vorbă azi cu senatorul PNL Eugen Pîrvulescu.



”Noi am luat o lucrare în Teleorman, iar Tel Drum lua 100”



-Bună ziua, domnule senator, mai știți ceva în legătură cu dosarul legat de alimentarea cu apă a comunei Olteni?

-Nu, azi dimineață am văzut că a apărut o știre pe comisarul.ro.

-Procurorii vă acuză că lucrările n-au fost puse în funcțiune nici azi și că firma a încasat bani pe lucrări neefectuate.

-95% dintre lucrări sunt încheiate, dar rețeaua nu s-a dat în folosință pentru că nimeni n-a semnat recepția. Au fost tot felul de jocuri politice acolo. Anul trecut, când s-a făcut expertiza, am fost și eu prezent și am dat drumul la apă, ca procurorii să vadă că funcționează.



”Da, aceasta era firma mea, de construcții, dar sunt cu nimic vinovat”

Eugen Pîrvulescu, senator PNL:

-Știți că există declarații în dosar potrivit cărora decideați în firmă și după 2016, când ați fost ales senator?

-Nu, nu cred, cine le-a făcut?

-Inginerul Maria Velcea, șeful de șantier de la Olteni. Ea spune că oamenii dumneavoastră îi spuneau mereu că nu ei decid, ci dumneavoastră.

-Nu e adevărat. Nu am mai avut nici o treabă cu firma încă din 2014, cu doi ani înainte de a fi ales. Resping clar orice acuză că m-aș mai fi ocupat de firmă.

-Și n-ați mai vorbit cu nimeni despre această lucrare?

-Ba da, dar în cu totul alt context. După ce am ajuns senator, eu am aflat că lucrarea n-a fost dată în folosință și am tot întrebat, atât pe primarul vechi, cât și pe doamna primar de de acum, ce se întâmplă. Doar în acest sens, m-am interesat.



”Toată povestea a plecat pentru că, în 2010, am luat această lucrare în detrimentul Tel Drum și al găștii lui Dragnea. Noi luam o lucrare și ei luau o sută de lucrări, în Teleorman. Asta cu apa de la Olteni are 1 milion de euro, e cea mai mare luată de noi, că nu puteai să iei nimic în acel județ pesedizat. Faptul că povestea aceasta apare în ziua votului guvernului spune tot”

Eugen Pîrvulescu, senator PNL

-Și în privința mașinii Audi A7 care a ajuns la primar?

-Nu am mai putut să-i plătesc ratele mașinii în 2014. Situația firmei nu-mi mai permitea s-o plătesc. Și atunci am dat-o înapoi la firma de leasing. Procurorii spun că am dat-o gratis primarului, dar nici nu aveam legal dreptul s-o dau altfel, chiar m-am gândit că nu-i corect ca primarul s-o ia fără bani, dar nu puteam să-i cer eu bani că nu eram proprietarul legal.

-Dar primarul…

-Uitați cum cred că stă treaba. O să facem și noi expertiză ca să vedem. Eu am luptat mereu împotriva pesedizării din Teleorman, pe față am luptat și sunt 100% sigur că de aici se trage totul. Chiar acum merg la votul guvernului Orban.

Foto principală: Realitatea de Teleorman

