Senatorul PMP Iustin Talpoș a trecut la PSD; Plecările din partidul lui Băsescu continuă

”Senatorul de Maramures Iustin Talpos s-a înscris azi in Partidul Social Democrat. Domnul senator Talpoș se alatură unei echipe politice puternice în Maramures și va activa începând de azi in grupul PSD din Senatul Romaniei si in cadrul organizatiei PSD Baia Mare pe plan local. Am apreciat in acesti ani activitatea domnului senator Talpos si ma bucur ca experienta sa in domeniul educatiei va putea fi folosita de catre PSD pentru proiecte concrete!”, a scris Zetea.

Vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a anunţat că şapte parlamentari ar fi semnat deja adeziunea la PSD, iar cap de listă este chiar fostul lider UNPR, Valeriu Steriu.

Valeriu Steriu a anunţat oficial plecarea la PSD. “Ce înseamnă asta? Libertate!”, a scris el, pe Facebook.